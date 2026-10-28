Recorde no Campo: Tocantins Projeta Colheita Histórica Acima de 10 Milhões de Toneladas na Safra 2026/27

da redação
O agronegócio do Tocantins está prestes a atingir uma marca sem precedentes. Estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que o estado deve superar a barreira das 10 milhões de toneladas de grãos no ciclo agrícola 2026/27. O avanço impulsiona a posição do estado como um dos motores da agricultura no Centro-Norte brasileiro.
A nova meta representa um crescimento de 2,9% em relação à safra anterior, quando o volume colhido no território tocantinense ficou em cerca de 9,73 milhões de toneladas.
O que Impulsiona esse Crescimento?
O motor por trás desse resultado histórico é o avanço das áreas de cultivo, que devem chegar a aproximadamente 2,63 milhões de hectares. Esse ganho de área compensará um pequeno reajuste no rendimento das lavouras.
|Indicador
|Safra Anterior
|Projeção Safra 2026/27
|Variação
|Produção Total
|~9,73 milhões de t
|> 10 milhões de t
|+2,9%
|Área Cultivada
|—
|~2,63 milhões de ha
|Expandida
|Produtividade Média
|3.883 kg/ha
|~3.810 kg/ha
|-1,9%
Dados baseados em projeções da Conab.
Desafios do Clima Exigem Cautela
Apesar das projeções otimistas para o volume final, o produtor tocantinense precisa manter a atenção voltada para os termômetros e pluviômetros. A oscilação no volume e na distribuição das chuvas no início do plantio traz incertezas para as lavouras de sequeiro.
Ponto de Atenção: O impacto do fenômeno El Niño no calendário de chuvas exige manejo eficiente e acompanhamento rigoroso nas fases críticas de desenvolvimento da soja e do milho.
Força Regional e Impacto Nacional
O resultado consolida a liderança do Tocantins na região do Matopiba e no Norte do país. Em nível nacional, a Conab prevê que a safra brasileira alcance um feito histórico de 367,1 milhões de toneladas, impulsionada pelo desempenho das novas fronteiras agrícolas.