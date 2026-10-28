Recorde no Campo: Tocantins Projeta Colheita Histórica Acima de 10 Milhões de Toneladas na Safra 2026/27

da redação

O agronegócio do Tocantins está prestes a atingir uma marca sem precedentes. Estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que o estado deve superar a barreira das 10 milhões de toneladas de grãos no ciclo agrícola 2026/27. O avanço impulsiona a posição do estado como um dos motores da agricultura no Centro-Norte brasileiro.

A nova meta representa um crescimento de 2,9% em relação à safra anterior, quando o volume colhido no território tocantinense ficou em cerca de 9,73 milhões de toneladas.

O que Impulsiona esse Crescimento?

O motor por trás desse resultado histórico é o avanço das áreas de cultivo, que devem chegar a aproximadamente 2,63 milhões de hectares. Esse ganho de área compensará um pequeno reajuste no rendimento das lavouras.

Indicador Safra Anterior Projeção Safra 2026/27 Variação Produção Total ~9,73 milhões de t > 10 milhões de t +2,9% Área Cultivada — ~2,63 milhões de ha Expandida Produtividade Média 3.883 kg/ha ~3.810 kg/ha -1,9%

Dados baseados em projeções da Conab.

Desafios do Clima Exigem Cautela

Apesar das projeções otimistas para o volume final, o produtor tocantinense precisa manter a atenção voltada para os termômetros e pluviômetros. A oscilação no volume e na distribuição das chuvas no início do plantio traz incertezas para as lavouras de sequeiro.

Ponto de Atenção: O impacto do fenômeno El Niño no calendário de chuvas exige manejo eficiente e acompanhamento rigoroso nas fases críticas de desenvolvimento da soja e do milho.

Força Regional e Impacto Nacional

O resultado consolida a liderança do Tocantins na região do Matopiba e no Norte do país. Em nível nacional, a Conab prevê que a safra brasileira alcance um feito histórico de 367,1 milhões de toneladas, impulsionada pelo desempenho das novas fronteiras agrícolas.