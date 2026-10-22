Soja e carne bovina movimentam bilhões e lideram exportações do Tocantins em 2026

da redação

A soja e a carne bovina continuam entre os principais produtos da pauta de exportações do Tocantins. Entre janeiro e setembro de 2026, a soja movimentou US$ 1,5 bilhão em vendas para o mercado internacional, representando 56,6% de tudo o que o estado exportou no período.

Apesar da liderança, o produto registrou queda de 1,1% em comparação com os nove primeiros meses de 2025, segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO).

A carne bovina ocupou a segunda posição, com US$ 433 milhões em exportações, o equivalente a 16,6% do total comercializado pelo estado no exterior. No entanto, as vendas internacionais do produto tiveram recuo de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Juntos, soja e carne bovina representaram a maior parte das exportações tocantinenses, reforçando a importância do agronegócio para a economia estadual e para a geração de negócios com outros países.