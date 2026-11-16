Contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 16; próximo passo é o lançamento do edital do certame

Por Redação

O Governo do Tocantins concluiu mais uma etapa para a realização do concurso público da Polícia Civil do Tocantins (PCTO), com a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), instituição responsável pela organização e pela execução do certame. O contrato já foi assinado por todas as partes envolvidas e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 16. A seleção prevê a oferta de 452 vagas para os cargos de delegado de polícia, oficial investigador de polícia e perito oficial.

Com a formalização da contratação, os próximos passos serão a elaboração e publicação do edital, cuja previsão é que ocorra nos próximos 30 dias. O documento estabelecerá regras, etapas, prazos e critérios de participação no concurso. O valor base do contrato firmado entre o Governo do Tocantins e a banca organizadora é de R$ 6.428.748,99.

O governador Wanderlei Barbosa ressalta mais um momento histórico para a segurança pública do Tocantins. “A Polícia Civil desempenha um papel muito importante, por meio do trabalho de inteligência e investigação criminal. Sabemos da necessidade de ampliar o nosso efetivo, deste modo, fortaleceremos os atendimentos nas delegacias especializadas e principalmente, a presença dessas forças de segurança em todo o estado”, enfatiza o chefe do Executivo Estadual.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Luciano Cruz, evidencia que a conclusão desta etapa demonstra o avanço dos procedimentos administrativos necessários à realização do certame e reforça o compromisso da gestão com a recomposição do efetivo policial.

“A assinatura do contrato com o Cebraspe representa mais uma etapa vencida nesse processo. Agora, avançamos para a preparação do edital, que é o próximo grande marco do concurso. A chegada de novos profissionais será fundamental para ampliar nossa capacidade de investigação, fortalecer as unidades policiais e melhorar o atendimento prestado à população em todas as regiões do Tocantins”, destaca.

Concurso da Polícia Civil

O concurso prevê a oferta de 452 vagas para os cargos de delegado de polícia, oficial investigador de polícia e perito oficial. As remunerações iniciais previstas são de R$ 21.901,70 para delegado, R$ 7.917,97 para oficial investigador e R$ 17.694,68 para perito oficial.

O último concurso da Polícia Civil do Tocantins foi realizado em 2014. A nova seleção busca recompor o quadro de servidores da instituição, fortalecer a atuação da Polícia Civil e ampliar a capacidade de investigação e enfrentamento à criminalidade em todo o estado.

Em abril deste ano, o Governo do Tocantins publicou a portaria que instituiu a comissão responsável pelos procedimentos administrativos do concurso, composta por representantes da Secretaria de Estado da Administração (Secad), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), da Escola Superior de Polícia, do Conselho Superior de Polícia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O processo avança para a fase de preparação do edital, que deverá detalhar a distribuição das vagas, os requisitos para cada cargo, o cronograma de inscrições e as etapas de avaliação dos candidatos.

“A realização de concursos públicos tem sido uma das prioridades do Governo do Tocantins para fortalecer o quadro de servidores estaduais. A seleção da Polícia Civil é mais uma iniciativa nesse sentido, que atende a uma demanda importante da segurança pública. Temos trabalhado com planejamento e responsabilidade para viabilizar o ingresso de novos profissionais em diferentes áreas, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população”, pontua o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate