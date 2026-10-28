Maior concurso da história da Saúde do Tocantins terá provas neste domingo, 1º de novembro

Com 5.124 vagas para diferentes áreas e níveis de formação, certame mobiliza candidatos em oito municípios; Secretaria de Estado da Saúde reforça orientações para o dia da avaliação

Por Redação

O maior concurso público da história da Saúde do Tocantins terá uma etapa decisiva neste domingo, 1º de novembro de 2026, com a aplicação das provas objetivas para os candidatos que disputam uma das 5.124 vagas oferecidas para o Quadro da Saúde do Estado. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame contempla cargos de níveis médio, técnico e superior e representa um avanço no fortalecimento da rede estadual de saúde.

O concurso registrou mais de 60 mil inscrições e oferece oportunidades para diversas categorias profissionais. Entre os cargos com maior número de vagas estão técnico em enfermagem, com 1.895 oportunidades; enfermeiro, com 950; e médico, com 868 vagas. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, com o objetivo de reforçar as equipes e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública estadual.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, destaca a importância do certame e reconhece o empenho dos servidores envolvidos em sua realização.

“Um concurso dessa dimensão representa muito mais do que o preenchimento de vagas. É um investimento no fortalecimento do serviço público e na capacidade do Estado de atender cada vez melhor à população. Por trás de uma seleção desse porte, existe um grande trabalho de planejamento, organização e dedicação de muitos servidores, que atuam para garantir a segurança, a transparência e a eficiência de cada etapa. Quero reconhecer e agradecer o empenho de todas essas equipes. Aos candidatos, reforçamos a importância de consultar antecipadamente os locais de prova, conferir os horários e seguir atentamente as orientações do edital. Nosso compromisso é assegurar que todos tenham as condições necessárias para participar desse momento tão importante”, ressalta.

Para o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, o processo seletivo representa um marco para a saúde pública tocantinense.

“O concurso público da Saúde representa um passo importante para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Tocantins. Nosso compromisso é ampliar e qualificar a assistência prestada à população, e a valorização dos profissionais é fundamental nesse processo. Desejamos uma excelente prova a todos os candidatos que se prepararam para este momento e esperamos, em breve, contar com novos servidores contribuindo para uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada.”, afirma.

Reforço para a saúde pública

Com 5.124 vagas, o Concurso Público do Quadro da Saúde busca fortalecer o quadro de profissionais da rede estadual e contribuir para a manutenção e a ampliação dos serviços prestados à população tocantinense.

A realização das provas marca uma etapa importante de um processo que envolve milhares de candidatos e integra as ações do Governo do Tocantins para reforçar a estrutura de pessoal da saúde pública estadual.

Orientações para o dia da prova

A prova objetiva será aplicada neste domingo, 1º de novembro, nos municípios de Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.

A orientação para os candidatos é que consultem com antecedência o cartão de confirmação de inscrição e os canais oficiais da FGV para verificar o endereço exato do local de prova, os horários de abertura e fechamento dos portões e as demais regras para a aplicação do exame. A conferência dos locais de prova pode ser feita por meio deste link.