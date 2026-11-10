Prefeitura de Gurupi inicia diagnóstico administrativo para revisar legislação e preparar concurso de 2027

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi iniciou nesta segunda-feira, 9, o levantamento que vai embasar a revisão do Regime Jurídico dos servidores, do Plano de Cargos e Carreira e da estrutura organizacional do município. O diagnóstico, conduzido com apoio técnico da Confederação Nacional de Municípios (CNM), servirá de base para a realização de concurso público previsto para 2027.

Reunião inicial no gabinete

A primeira reunião ocorreu no gabinete da prefeita Josi Nunes, com a presença do vice-prefeito Adailton Fonseca e de representantes do Gabinete, das secretarias de Administração, Saúde e Educação, além do programa Vida+, do GurupiPrev e da UnirG.

O objetivo declarado é mapear a rotina de trabalho, as necessidades e a estrutura atual de cada setor, para então propor alterações na legislação municipal que adequem a máquina administrativa às demandas atuais.

Reuniões técnicas até quinta-feira

Até quinta-feira, 12, estão programadas reuniões técnicas com as secretarias municipais. A etapa serve para levantar informações e identificar demandas específicas de cada pasta, que serão consolidadas no diagnóstico.

Planejamento e quadro de servidores

O secretário municipal de Administração, Diego Avelino, afirmou que o levantamento orienta o planejamento da gestão e a organização do quadro de servidores.

“Estamos dando andamento a uma etapa importante de planejamento e modernização da administração municipal. Esse diagnóstico permitirá identificar as necessidades de cada secretaria e construir propostas de atualização do Regime Jurídico, do Plano de Cargos e Carreira e da estrutura administrativa. É um trabalho necessário para que possamos avançar com responsabilidade e planejamento na preparação do concurso público previsto para 2027”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes relacionou a iniciativa à organização do quadro de pessoal e à prestação dos serviços municipais.

“Estamos trabalhando para modernizar a estrutura administrativa de Gurupi, adequando a legislação e organizando o quadro de pessoal de acordo com as necessidades do município. Esse planejamento é fundamental para garantir uma administração mais eficiente, valorizar nossos servidores e criar as condições necessárias para a realização do concurso público em 2027”, destacou.

Diagnóstico de estrutura administrativa

O anúncio descreve uma etapa preliminar, não um resultado. Um diagnóstico de estrutura administrativa costuma anteceder a fase de elaboração de projetos de lei, que ainda dependem de tramitação na Câmara Municipal — e é nesse percurso que cronogramas tendem a se ajustar. A vinculação pública do concurso a 2027 cria uma referência de prazo, mas não um compromisso formal: a realização do certame depende da conclusão das revisões legislativas e da disponibilidade orçamentária do município. O acompanhamento jornalístico relevante, a partir de agora, está na entrega do diagnóstico e no envio dos projetos à Câmara, não no anúncio do levantamento.