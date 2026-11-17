Resultados apontam uma piora na percepção dos empresários tocantinenses tanto sobre as condições atuais da economia brasileira quanto sobre a realidade de suas empresas

Por Redação

A confiança dos empresários industriais do Tocantins apresentou uma queda expressiva em novembro. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) nesta terça-feira, 17, recuou de 48,2 pontos, em outubro, para 39,1 pontos, uma redução de 9,1 pontos no período.

O resultado representa o menor nível registrado desde abril de 2016 e mantém o indicador abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa confiança de falta de confiança. A queda também evidencia um pessimismo mais intenso e disseminado entre os industriais.

A perda de confiança foi influenciada pelos dois componentes que integram o ICEI: Condições Atuais e Expectativas. O indicador de Condições Atuais passou de 37,0 pontos, em outubro, para 35,7 pontos em novembro, sinalizando uma avaliação ainda mais negativa dos empresários sobre o cenário econômico e a situação de suas próprias empresas na comparação com os últimos seis meses.

O componente de Expectativas apresentou a retração mais acentuada, com queda de 13 pontos, alcançando 40,8 pontos em novembro. A mudança indica que os empresários deixaram de demonstrar otimismo em relação aos negócios e passaram a sinalizar pessimismo sobre os próximos seis meses.

“A queda mais acentuada no ICEI e nas expectativas indicam maior incerteza quanto ao ambiente de negócios e pode levar as empresas a adotarem uma postura mais cautelosa em suas decisões”, avalia a técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz.

O cenário de falta de confiança também foi observado no indicador nacional. Em novembro, o ICEI brasileiro registrou 40,2 pontos, resultado próximo ao verificado no Tocantins, de 39,1 pontos, demonstrando que o pessimismo entre os empresários industriais é uma tendência que também se manifesta no conjunto do setor no país.

Texto: Júnior Veras

Foto: Marcelo Rodrigues / FIETO