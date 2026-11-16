Realizada pela ACIG, de 11 a 13 de novembro, a feira reuniu empresas de diversos segmentos, comerciantes do Shopping Popular, praça de alimentação, atrações culturais, oportunidades de negócios e a participação de importantes instituições e parceiros

Da Redação

A primeira edição da Gurupi Líquida+ entrou para a história de Gurupi como uma iniciativa de grande relevância para o fortalecimento do comércio e a movimentação da economia local. Realizada entre os dias 11 e 13 de novembro, na Feira Coberta da Rua 07, a feira reuniu 51 expositores, além de mais de 25 comerciantes do Shopping Popular e empreendedores da praça de alimentação, proporcionando ao público três dias de ofertas, experiências, integração e oportunidades de negócios.

A iniciativa foi realizada pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), em parceria com o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SICS), do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CDE) e do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS), além da Prefeitura Municipal de Gurupi. O evento também contou com o apoio de instituições, empresas e parceiros que contribuíram para sua realização, Fecomércio, Sicovar, Sesc, Senac, Sebrae Gurupi, CDL Gurupi, Internet Netbox, Sindicato Rural, Senar, UnirG e Rádio UnirG FM, Ihub Agência, Sicredi, Elo Locações, Bike e Cia, Conexão Publicidade, TO no Mutuca, Lumix Publicidade, Martins Design, Florisa Make, Gurupi Eventos, LR Locações, Sil TV Band, Eva Decorações, Milton Cowboy Eletricista, Delmon Ferragens, Agência MSG e Agência R7.

A feira teve como patrocinadores, K-pneus, Mamma Mia, Gráfica Cometa, Oropa Sorvetes, Certili, 4 Rodas, AM Construtora e Engenharia, Unimed Gurupi, Casa do Padeiro, Byte Sistemas, Êxito Crédito, Rei das Baterias, Santa Rosa, Santa Rosa Center e Sorvetes Melano.

11 de novembro: abertura oficial e presença de autoridades

A programação teve início no dia 11 de novembro, com a abertura oficial da Gurupi Líquida+, que reuniu autoridades municipais e estaduais, representantes de entidades empresariais, instituições parceiras, patrocinadores, expositores e a comunidade.

A abertura se deu com o Coral Uirapuru, abrindo o evento com o Hino Nacional Brasileiro. Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Milton Neris; o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, acompanhado de membros da diretoria; a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Adailton Fonseca, além de secretários municipais. Também participaram o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (FACIET), Jair Sakai; o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival; a gerente do Sebrae Regional Sul, Paula Alencar; e demais representantes de instituições e entidades.

A abertura também contou com a presença dos conselhos da ACIG: o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC ACIG Gurupi), representado pela presidente Ellen Goveia e suas conselheiras, e o Conselho do Jovem Empresário (ACIG Jovem), sob a presidência de Valéria Lopes e com a participação de seus conselheiros.

Durante os três dias, a feira funcionou das 18h às 22h, com uma estrutura preparada para receber o público.

A avaliação do presidente da ACIG

Ao avaliar a primeira edição da Gurupi Líquida+, o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, destacou a dimensão da iniciativa, a participação dos empresários e a importância da união para a realização do evento.

“A primeira edição da Gurupi Líquida+ entra para a história como um verdadeiro marco cultural e econômico para a nossa cidade. Realizada a muitas mãos sob a liderança da ACIG, a feira superou todas as nossas expectativas e provou o tamanho da força do comércio local.

Além de ressignificar e dar vida a um espaço que antes não era visto como palco para grandes eventos, a feira entregou uma estrutura linda, com um design inovador que valorizou cada marca. O resultado não poderia ser diferente: expositores motivados, sorrisos no rosto, estandes movimentados e excelentes vendas durante os três dias de evento.”

12 de novembro: cultura, moda e valorização dos e xpositores

O segundo dia da Gurupi Líquida+ foi marcado por uma programação cultural e pela valorização das empresas participantes. A noite começou com uma apresentação do Balé Amanda, seguida pelo Coral Infantil do Colégio Adventista, levando arte e música ao público presente.

Um dos destaques da programação foi o desfile de moda realizado em parceria com o Sebrae Gurupi, que levou à passarela marcas participantes da feira e apresentou ao público diferentes opções do comércio local.

Na sequência infantil, participaram Mimos da Marci e Mine Mi. Já no desfile adulto, o público conferiu as coleções, peças e acessórios de Ruth Modas, Espaço Modas, Dom Castilho, LBS Confecções, Potência do Jeans, Rejane Confecções, Sunset Store, Laviê Store e Ana de Linha.

A iniciativa proporcionou visibilidade às marcas, valorizou os produtos comercializados em Gurupi e mostrou a diversidade de segmentos presentes na feira.

Sebrae destaca a importância da iniciativa

“O Sebrae tem a satisfação de participar da Gurupi Líquida Mais, uma iniciativa que movimenta a economia, fortalece o comércio local e cria oportunidades para os pequenos negócios. Parabenizamos a ACIG pela iniciativa e pelo compromisso em fomentar o comércio, incentivar o consumo local e proporcionar aos empreendedores um ambiente de visibilidade, oportunidades e geração de negócios. Acreditamos que ações como essa são fundamentais para fortalecer o empreendedorismo, impulsionar a economia e contribuir para o desenvolvimento de Gurupi e de toda a região”, disse Paula Alencar, gerente do Sebrae Regional Sul.

Parcerias que aproximaram empresas e comunidade

A Gurupi Líquida+ também contou com a participaçãoativa da CDL Gurupi, Rádio UnirG FM, Ihub Agênciajunto com a ACIG Jovem, que contribuíram para ampliar a divulgação, a integração e a visibilidade da feira.

A CDL Gurupi esteve presente como parceira da iniciativa, colaborando com a mobilização e a valorização do comércio local. Em conjunto com a Rádio UnirG FM, foram realizadas entrevistas com expositores, autoridades e participantes, criando oportunidades para que as empresas apresentassem suas histórias, produtos, serviços e diferenciais ao público.

Diego Mesquita, vice-presidente da CDL Gurupi falou que, “a parceria entre a CDL Gurupi e a ACIG demonstra a força da união das entidades que representam o nosso comércio e o setor empresarial. A realização desta feira foimais uma oportunidade de valorizar nossos empresários, fortalecer o comércio local, gerar negócios e movimentar a economia de Gurupi. Acreditamos que, quando as entidades trabalham juntas, quem ganha são os empresários, os consumidores e toda a nossa cidade”.

“Nós da ACIG Jovem também tivemos participação ativa nos três dias do evento, promovendo conversas com empresários, visitando os expositores, e realizando um podcast. Observamos que tínhamos um público jovem na feira, ficamos muito felizes em vê-los”, destacou a presidente do conselho, Valéria Lopes.

A Ihub Agência também integrou a rede de parceiros da feira, contribuindo para a iniciativa. “Foi super interessante ter a presença de empresários contando suas histórias, foi muito bacana ver a ACIG Jovem se colocando à disposição para ajudar em desafios no dia a dia das empresas, e o mais especial é que conseguimos registrar isso, de alguma maneira eternizar esse conteúdo. Ano que vem podem contar conosco novamente, foi lindo ver todo movimento que a feira trouxe a Gurupi”, disse Edu Alves, empresário da Ihub Agência.

Os próprios empresários tiveram espaço para compartilhar suas experiências e falar sobre a participação no evento.

“Foi um prazer participar da Gurupi Liquida, uma feira que veio para movimentar o nosso comércio local, proporcionando aos lojistas a oportunidade de apresentar suas marcas, conquistar novos clientes e fortalecer cada vez mais seus negócios. Além de impulsionar as vendas, iniciativas como essas aproximam o público dos empreendedores da nossa cidade e mostram a força de quem acredita e investe em Gurupi. Que seja a primeira de muitas edições. Agradeço pela oportunidade e pela iniciativa de fazer acontecer”, agradeceram Gabryella Luze Marcijune Luz, ambas da Mimos da Marci.

CMEC ACIG Gurupi: Participação e Representatividade

“Participar da Gurupi Líquida+ foi uma oportunidade de acompanhar de perto a força do empreendedorismo da nossa cidade. É muito importante ver empresas, mulheres empreendedoras e diferentes segmentos reunidos em um mesmo espaço, construindo conexões e fortalecendo o comércio local. Para o CMEC, estar presente em iniciativas como essa é também incentivar a participação, a representatividade e o protagonismo das mulheres nos negócios, pontuou a presidente do conselho, Ellen Goveia.

13 de novembro: encerramento com sorteios e celebração

O último dia da Gurupi Líquida+ foi marcado por uma programação especial de encerramento, com sorteios de mais de 40 brindes cedidos pelos próprios expositores.Durante a feira, a ACIG disponibilizou as empresas expositoras urnas e cupons, para que o público pudesse preencher e concorrer aos prêmios, incentivando a interação entre consumidores e empresas participantes.

O momento mais aguardado foi o sorteio de uma bicicleta elétrica, adquirida no comércio local, reforçando a proposta central da feira: incentivar o consumo em Gurupi e fortalecer os negócios locais. Para fechar a programação, o público acompanhou a apresentação de Chico Chokolate, encerrando os três dias de evento em clima de confraternização e celebração.

“Visitei a feira nos três dias e quero deixar meus parabéns aos organizadores. Tinha muitos expositores, promoções e atrações ao público, acredito que Gurupi merece eventos assim com mais frequência, movimenta a economia e trazentretenimento as pessoas”, declarou, Livia Santos.

Uma realização construída por muitas mãos

“É uma satisfação muito grande estar aqui, representando a FACIET, como vice-presidente, e também na ACIG Gurupi, como diretor. Quero começar parabenizando todos os envolvidos na realização da Feira Liquida Mais, uma iniciativa que demonstra a força do associativismo e a união das entidades em favor do desenvolvimento do nosso comércio. Não podemos deixar de agradecer aos associados da ACIG, ao Governo do Estado através da SICS, a Prefeitura de Gurupi, aos colaboradores e aos patrocinadores que acreditaram na feira”, ressaltou Jair Sakai, vice-presidente da Faciet Tocantins, diretor da ACIG e também expositor pela Byte Sistemas.

Sakai, continuou, “uma feira como essa vai muito além de oferecer produtos com preços especiais. Ela movimenta a economia, fortalece as empresas, gera oportunidades, atrai consumidores, divulga nossas empresas e produtos contribuindo assim diretamente para o crescimento do comércio local. Quero deixar uma mensagem: nenhuma entidade cresce sozinha, nenhum comércio se fortalece sozinho. É através da união, da participação e de iniciativas como esta que conseguimos avançar”.

A primeira edição da Gurupi Líquida+ só foi possível graças à participação e ao envolvimento de empresas, instituições e profissionais que acreditaram na proposta e contribuíram para a concretização do evento.

A ACIG agradece aos 51 expositores da feira, aos mais de 25 comerciantes do Shopping Popular, aos empreendedores da praça de alimentação e a todos que participaram e prestigiaram a iniciativa.

Destacamos também as empresas parceiras que contribuíram com brindes para a Gurupi Líquida+, mesmo sem estarem expondo na feira: Florisa Make, Lojas Ricardo’s, Equilíbrio Store, Perfumaria Cenarium, Amor Amor, Jump Indoor Gurupi e Ideal Tecidos.

Mais do que uma feira de oportunidades e ofertas, a Gurupi Líquida+ mostrou que a união entre empresários, instituições e poder público pode abrir caminhos para novas possibilidades, fortalecer o comércio e movimentar a economia.

A primeira edição termina deixando uma experiência positiva, conexões fortalecidas e a certeza de que investir no comércio local é investir no desenvolvimento de Gurupi.