9º Brasília Summit reúne autoridades e empresários para debater desafios da regulação, avanços do Pix e do Open Finance.

Da Redação – Portal AtitudeTO

Os caminhos para transformar a inteligência artificial em vantagem competitiva para o Brasil foram discutidos do 9º Brasília Summit, nesta quarta-feira (11), no Hotel Brasília Palace, em Brasília. Com o tema “Inteligência Artificial, Regulamentação e Competitividade”, o encontro reunirá autoridades, empresários e especialistas para discutir os desafios da regulação, os avanços do Pix e do Open Finance e o futuro da infraestrutura financeira.

Participaram dos painéis:

Luís Felipe Salomão, presidente do Superior Tribunal de Justiça

Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal

Eduardo Gomes, senador (PL-TO) e vice-presidente do Senado Federal

Aguinaldo Ribeiro, deputado federal (PP-PB)

Adriana Ventura, deputada federal (Novo-SP) e vice-presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados

Ana Carla Abrão, presidente da Associação Open Finance Brasil

Rodrigo Takeuchi, fundador e CEO da Dashplan

Fernando Freitas, superintendente do Departamento de Estratégia Regulatória do Banco Bradesco

Cristiano Heckert, diretor de Desenvolvimento de Negócios para Governo e Setor Público na América Latina da Amazon Web Services (AWS)

Mateus Costa-Ribeiro, cofundador e CEO da Enter

Fernando José da Costa, advogado e ex-secretário de Estado de Justiça e Cidadania de São Paulo

Magno Maciel, CEO do Grupo X-Via

Paulo Octávio, empresário e CEO do Grupo Paulo Octávio

Luis Felipe Salomão, ministro presidente do STJ – Superior Tribunal de Justiça

O painel 2 tratou do tema: “A regulamentação e os gargalos para tornar A Inteligência Artificial relevante e competitiva no Brasil”. O vice-presidente do Senado Eduardo Gomes e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relatores do PL 2338, fizeram uma exposição elencando o que já foi feito, com a provação no Senado e a tramitação na Câmara Federal.