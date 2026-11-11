9º Brasília Summit reúne autoridades e empresários para debater desafios da regulação, avanços do Pix e do Open Finance.

Da Redação – Portal AtitudeTO
Os caminhos para transformar a inteligência artificial em vantagem competitiva para o Brasil foram discutidos do 9º Brasília Summit, nesta quarta-feira (11), no Hotel Brasília Palace, em Brasília. Com o tema “Inteligência Artificial, Regulamentação e Competitividade”, o encontro reunirá autoridades, empresários e especialistas para discutir os desafios da regulação, os avanços do Pix e do Open Finance e o futuro da infraestrutura financeira.
Participaram dos painéis:
Luís Felipe Salomão, presidente do Superior Tribunal de Justiça
Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal
Eduardo Gomes, senador (PL-TO) e vice-presidente do Senado Federal
Aguinaldo Ribeiro, deputado federal (PP-PB)
Adriana Ventura, deputada federal (Novo-SP) e vice-presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados
Ana Carla Abrão, presidente da Associação Open Finance Brasil
Rodrigo Takeuchi, fundador e CEO da Dashplan
Fernando Freitas, superintendente do Departamento de Estratégia Regulatória do Banco Bradesco
Cristiano Heckert, diretor de Desenvolvimento de Negócios para Governo e Setor Público na América Latina da Amazon Web Services (AWS)
Mateus Costa-Ribeiro, cofundador e CEO da Enter
Fernando José da Costa, advogado e ex-secretário de Estado de Justiça e Cidadania de São Paulo
Magno Maciel, CEO do Grupo X-Via
Paulo Octávio, empresário e CEO do Grupo Paulo Octávio
Luis Felipe Salomão, ministro presidente do STJ – Superior Tribunal de Justiça
O painel 2 tratou do tema: “A regulamentação e os gargalos para tornar A Inteligência Artificial relevante e competitiva no Brasil”. O vice-presidente do Senado Eduardo Gomes e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relatores do PL 2338, fizeram uma exposição elencando o que já foi feito, com a provação no Senado e a tramitação na Câmara Federal.
“Este é um assunto que está sendo discutido no mundo inteiro porque mexe com o dia-a-dia de toda a população. Estamos fazendo um trabalho “Chitãozinho e Xororó” para que o texto retorne ao Senado em condições de ser votado ainda esse ano. Fizemos o trabalho com a maior brevidade possível, mas com a atenção e cautela que um assunto desta natureza exige”, concluiu o senador Eduardo Gomes