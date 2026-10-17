Adesivaço de Dorinha e Flávio Bolsonaro reúne milhares de pessoas em Gurupi, com participação de Eduardo Fortes e Josi Nunes

Por Redação

O adesivaço realizado no final da tarde desta sexta-feira (16), em Gurupi, reuniu milhares de pessoas que passaram pelo local com seus veículos para adesivar em apoio à candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), e a Flávio Bolsonaro, neste segundo turno das eleições. O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, participaram da mobilização.

O evento reuniu diversos apoiadores e veículos, demonstrando a participação da população de Gurupi na mobilização em torno das candidaturas neste segundo turno.

Eduardo Fortes destacou a importância da mobilização. “Gurupi tem uma população participativa, que acompanha os rumos do nosso estado e quer fazer parte desse momento. Foi uma satisfação estar presente e reunir pessoas nesse adesivaço, demonstrando a força da nossa cidade e o compromisso com o futuro do Tocantins”, concluiu.

Ascom