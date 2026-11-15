Aniversário de 68 anos de Gurupi reúne público no Centro Cultural e lota Parque de Exposições com show de Joelma

Da Redação — Portal Atitude

A Prefeitura de Gurupi realizou neste sábado (14) a programação oficial em comemoração aos 68 anos de emancipação política do município, dividindo as atividades entre o Centro Cultural Mauro Cunha e o Parque de Exposições Agropecuárias. A agenda reuniu moradores e caravanas de outras cidades com apresentações natalinas, corte do bolo comemorativo e o show nacional da cantora Joelma, escolhida pelo público para encerrar a noite.

Programação familiar e corte do bolo

As atividades começaram no Centro Cultural Mauro Cunha com duas encenações temáticas produzidas pelo grupo Glow Produções: a cantata infantil “A Fábrica dos Sonhos Encantados” e o espetáculo “A Voz dos Anjos – Uma Cantata de Natal”.

Após as apresentações teatrais, o público cantou os parabéns pelo aniversário da cidade e participou da distribuição do bolo comemorativo. Presente ao evento, a prefeita Josi Nunes ressaltou o caráter comunitário da data. “Preparamos essa programação para comemorar nossa história e proporcionar lazer e cultura para a nossa gente”, afirmou.

Show de Joelma e atrações locais

No Parque de Exposições Agropecuárias, o público acompanhou o show de Joelma, que apresentou sucessos da carreira ao ritmo do calypso e agradeceu aos moradores pela escolha de seu nome em votação popular promovida para definir a atração principal. A noite também contou com apresentações dos artistas locais Rick Souza, DJ Charles Bonfá e DJ Hylls.

O evento atraiu espectadores de outros municípios tocantinenses e de estados vizinhos. Entre os moradores presentes, a diarista Elisangela Carvalho destacou o planejamento para assistir à apresentação. “Quando soube que a Joelma viria para Gurupi, comecei a me organizar para não perder. Acompanho o trabalho dela há anos e ver esse show de perto é especial”,disse. O repositor Elton Nunes também aprovou a escolha da atração principal pela gestão municipal.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, o resultado reflete o trabalho operacional das equipes da pasta. “Agradeço a cada pessoa que compareceu e aos profissionais da Prefeitura e da Secult que cuidaram dos bastidores para entregar esse evento à população”, declarou.

Agenda segue neste domingo

As comemorações pelos 68 anos da cidade continuam na tarde deste domingo (15), a partir das 16h, novamente no Centro Cultural Mauro Cunha. A programação prevê uma matinê infantil na Vila de Natal montada na praça do complexo, com brincadeiras e recreação voltadas às famílias.

A divisão da agenda comemorativa em dois polos distintos — um focado no público infantil e familiar, no centro da cidade, e outro voltado aos espetáculos de grande porte, no Parque de Exposições — demonstra um acerto logístico e curatorial na gestão do entretenimento público em Gurupi. Ao integrar a abertura do calendário natalino ao aniversário do município e submeter a atração principal à escolha popular, a organização não apenas otimiza recursos, mas também assegura adesão espontânea da comunidade e fomenta o turismo regional, consolidando a data como um motor relevante para a economia criativa e o lazer no sul do Tocantins.

Fotos: Lino Vargas / Secom Gurupi