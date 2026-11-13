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sexta-feira, 13 novembro

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Ao lado de Vicentinho em Brasília, Amélio projeta governo de resultados: “Daqui quatro anos, vamos olhar para trás e dizer valeu a pena”

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Vice-governador eleito participou de jantar institucional em Brasília com o governador eleito, Vicentinho Júnior, parlamentares e lideranças políticas.

Por Redação

O vice-governador eleito do Tocantins, Amélio Cayres, defendeu a união das forças políticas em torno dos interesses do estado durante jantar institucional promovido pelo governador eleito, Vicentinho Júnior, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 12. O encontro reuniu integrantes da bancada federal, deputados estaduais e lideranças políticas, marcando o início de um novo ciclo de diálogo e cooperação, após o encerramento das eleições.

Para Amélio, o momento agora exige responsabilidade e disposição para trabalhar em conjunto, com o objetivo de transformar as propostas apresentadas durante a campanha em resultados para a população.

“Mais importante, acima de qualquer mandato e de qualquer autoridade política que está aqui, está o Tocantins. Passou essa eleição, que foi brilhante e ficará para a história. Entramos para uma disputa respeitosa, e esse jantar institucional é um reflexo do respeito que tivemos na nossa eleição. Não ganhamos nada ainda, mas daqui a quatro anos vamos olhar para trás e dizer que valeu a pena, que tentamos e, se Deus quiser, conseguimos realizar aquilo que propusemos”, afirmou Amélio.

O governador eleito, Vicentinho Júnior, também pontuou a importância de superar as divergências eleitorais e construir uma relação de parceria com as diferentes forças políticas. “Passa uma eleição, as bandeiras são recolhidas e começa um ciclo novo. O que importa é o Tocantins que vamos entregar daqui para frente. Cada um aqui tem sua importância na construção desse novo estado”, frisou.

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