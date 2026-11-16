da redação

Quatorze pessoas, entre elas crianças, idosos e um bebê de colo, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após ficarem ilhadas na Ilha das Cobras, localizada no Lago de Palmas, na noite deste domingo (15). O grupo estava no local e não conseguiu retornar à margem devido a um temporal que atingiu a região, provocando condições desfavoráveis para a navegação.

O pedido de socorro foi feito inicialmente por cinco pessoas que estavam acompanhadas de um bebê. Ao chegar à ilha, os militares identificaram outros ocupantes que também precisavam de ajuda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação precisou ser realizada em duas etapas por causa dos riscos durante a travessia. Durante o primeiro deslocamento, as condições de navegação eram bastante difíceis, com entrada de água na embarcação. Com a melhora do tempo, os militares conseguiram concluir o resgate com segurança.

Parte das pessoas foi levada para a Praia do Caju e outras para a Praia da Graciosa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O episódio reforça o alerta para os riscos de passeios de barco durante períodos de chuva intensa e ventos fortes.