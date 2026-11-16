Após alinhamento com futuros secretários e secretários executivos, equipe de Vicentinho Júnior participa de primeira reunião oficial com comissão do atual governo; levantamento técnico já alcança 20 secretarias estaduais

Da Redação – Portal AtitudeTO

A transição para o governo de Vicentinho Júnior avançou mais uma etapa nesta segunda-feira, 16. Após reunir os 42 secretários e secretários executivos indicados para a futura gestão, a equipe de transição participou da primeira reunião oficial com a comissão do atual governo, no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev), em Palmas. O encontro contou com a presença do Coordenador da equipe de transição, Neto Aires, secretário de governo indicado, e do procurador-geral do Estado e coordenador da comissão de transição do governo estadual atual, Jax James Garcia Ponte.

A reunião teve como foco o alinhamento dos procedimentos para o compartilhamento de informações e documentos entre as duas equipes. Foram discutidas formas de agilizar o atendimento às solicitações encaminhadas pela comissão do governador eleito, estabelecer uma interlocução mais direta com os secretários responsáveis atuais e organizar o acesso a sistemas e relatórios da administração estadual, observando as autorizações legais e os critérios de segurança das informações.

Para o coordenador da equipe de transição do governador eleito, Neto Aires, a aproximação entre as comissões é fundamental para que o trabalho avance de maneira organizada e colaborativa. “Estamos trabalhando para que essa transição aconteça com organização, responsabilidade e diálogo entre as equipes. É importante que haja essa aproximação, que os procedimentos estejam bem definidos e que as informações necessárias cheguem aos responsáveis para que possamos conhecer a realidade de cada área e preparar a próxima gestão. A orientação do governador Vicentinho Júnior é para que esse processo aconteça de forma respeitosa, tranquila e harmônica”, destacou.

Levantamento técnico já alcança 20 secretarias estaduais

Simultaneamente à articulação com a atual gestão, a comissão coordenada por Neto Aires já avançou no levantamento das informações administrativas do Estado. Foram formalizadas solicitações de documentos e dados a 20 secretarias estaduais, contemplando diferentes áreas da estrutura governamental.

Os expedientes abrangem informações sobre quadro de servidores, organogramas, contratos vigentes, licitações, convênios, patrimônio, sistemas de tecnologia, execução orçamentária e financeira, programas e políticas públicas em andamento, além de passivos, demandas judiciais e compromissos previstos para 2027.

Entre os levantamentos específicos estão dados sobre o Plano Servir, consignados e previsão orçamentária da Secretaria da Administração, além de informações sobre programas, contratos, pessoal e obrigações da Secretaria da Cidadania e Justiça.

“Os trabalhos da transição já estão acontecendo na prática. Nossa equipe começou a formalizar, junto aos órgãos do Governo do Estado, solicitações de informações e documentos que são fundamentais para conhecermos a realidade administrativa de cada secretaria e termos um diagnóstico responsável da estrutura que será recebida pela próxima gestão”, explicou Neto Aires.

As solicitações seguem os procedimentos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 7.263/2026, que prevê prazo de cinco dias úteis, contado do recebimento pelos órgãos responsáveis, para o encaminhamento das informações, podendo haver prorrogação mediante justificativa. O material permitirá identificar a situação de cada pasta, os serviços e programas em execução, os compromissos assumidos e as questões que precisarão de atenção no início do novo governo.