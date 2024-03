Polícia Civil procura homem que matou namorado da ex-mulher em Araguaína

da redação

A Polícia Civil do Tocantins está à procura de Raimundo Filho Pereira da Luz, de 44 anos, suspeito de cometer o crime de homicídio que vitimou o pedreiro André Nascimento Lima, 33 anos, na madrugada da última terça-feira, 26, em Araguaína.

Quem souber de seu paradeiro pode acionar a 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Araguaína) por meio da Central 197 ou do telefone (63) 3411-7366, que também é WhatsApp. O anonimato é garantido.

O delegado responsável pela investigação, Adriano de Aguiar Carvalho, informou que diante do que foi apurado no local do crime, não há dúvidas quanto à autoria do homicídio. “O homem invadiu a casa da ex-companheira, atirou no André, com quem ela havia jantado naquela noite. Apavorada, ela correu para o quarto com os filhos e trancou a porta. Na tentativa clara de matar a ex-companheira, ele atirou várias vezes na porta e acabou atingindo um dos filhos no braço e na face, fugindo em seguida”, informou.

André foi a óbito no local. Já o filho, que ficou ferido, foi encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína, onde permanece internado.

Raimundo também será indiciado por tentativa de homicídio contra a ex-companheira e um dos filhos, além de violação de medida protetiva de urgência.

Imediatamente ao ocorrido, a equipe da 2ª DHPP deu início às investigações e, com base nos relatos das testemunhas e nas evidências, a autoria ficou comprovada. O delegado então representou pela prisão preventiva do autor, a qual foi deferida no final da tarde desta quarta-feira, 27, pelo juiz plantonista de Araguaína. “Desde o ocorrido iniciamos as diligências para encontrar o autor, porém sem sucesso até o momento. Contamos agora com o apoio da população para que nos auxilie a encontrá-lo. O sigilo da denúncia será mantido e todas informações que chegarem serão devidamente checadas”, ressaltou o delegado.