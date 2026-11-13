Eduardo Fortes apresenta emendas ao orçamento de 2027 com prioridade para o Hospital Geral de Gurupi, UTI infantil e hemodiálise em Dianópolis

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) apresentou 13 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, colocando entre as principais prioridades a implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil no Hospital Geral de Gurupi e a criação de uma Unidade de Hemodiálise em Dianópolis. As propostas buscam fortalecer a estrutura de saúde, ampliar o atendimento especializado e atender demandas importantes.

Em Gurupi, o parlamentar propõe estudos para implantação de leitos de UTI infantil na Unidade Materno Infantil do Hospital Regional, além da conclusão, implantação e operacionalização do Hospital Geral, incluindo a estrutura de terapia intensiva pediátrica. Também prevê estudos para instalação de aparelho de ressonância magnética no HRG. Em Dianópolis, a proposta é viabilizar estudos para implantação de uma Unidade de Hemodiálise, ampliando as possibilidades de atendimento aos pacientes renais no município.

Propostas alcançam saúde, proteção animal e infraestrutura

As emendas apresentadas por Eduardo Fortes vão além da área hospitalar e contemplam iniciativas de proteção animal, assistência aos tocantinenses em tratamento oncológico, melhorias na infraestrutura rodoviária, apoio aos produtores rurais e valorização dos profissionais da segurança pública.

Entre as propostas estão a criação do SAMU-PET, Delegacias Especializadas de Proteção Animal (DEPA), Farmácia Veterinária Popular em Gurupi, Palmas e Araguaína, além de uma Casa de Apoio em Barretos – SP, para pacientes tocantinenses que buscam tratamento no Hospital do Amor.

Eduardo Fortes destaca compromisso com demandas da população. “Nosso compromisso é transformar as necessidades da população em prioridades do orçamento estadual. Estamos propondo investimentos e ações que vão desde a saúde, com UTI infantil em Gurupi e hemodiálise em Dianópolis, até proteção animal, infraestrutura, apoio ao produtor rural e valorização dos profissionais da segurança pública. São demandas importantes que merecem atenção e planejamento para melhorar a qualidade de vida dos tocantinenses.”

Confira todas as emendas protocoladas pelo deputado estadual Eduardo Fortes

EMENDAS À LDO 2027

Nº 1 – Elaborar estudos para iniciar a implantação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) infantil na Unidade Materno Infantil do Hospital Regional de Gurupi.

Nº 2 – Conclusão, implantação e operacionalização do Hospital Geral de Gurupi, Regional de Gurupi (HRG).

Nº 4– Elaborar estudos para implantação de uma Unidade de Hemodiálise no município de Dianópolis.

Nº 5– Realizar estudos para criação e implantação do Serviço de Atendimento Móvel Veterinário (SAMU-PET).

Nº 6 – Elaborar estudos para criação e funcionamento de Delegacias Especializadas de Proteção Animal (DEPA).

Nº 7 – Realizar estudos para implantação da Farmácia Veterinária Popular, “Farmácia Pet”, nas cidades de Gurupi, Palmas e Araguaína.

Nº 8 – Realizar estudos para implantação de uma Casa de Apoio na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, para dar assistência aos tocantinenses que buscam tratamento oncológico no Hospital do Amor de Barretos.

Nº 9 – Elaborar estudos e projeto de pavimentação da Rodovia TO-483, que liga Sucupira a Figueirópolis.

Nº 10 – Realizar estudo de viabilidade para liberação de crédito emergencial e descontos na compra de itens necessários para recuperação das lavouras, pastagens e infraestrutura ao produtor rural em razão da ocorrência de incêndios em suas propriedades.

Nº 11 – Realização de estudos técnicos para elaboração e encaminhamento de Medida Provisória destinada à instituição do pagamento de Indenização por Sujeição ao Trabalho Operacional (ISTO) e Indenização por Sujeição ao Trabalho Técnico-Administrativo (ISTTAD) aos titulares dos cargos de Policial Militar e Bombeiro Militar.

Nº 12 – Incluir o município de São Salvador no Circuito Tocantinense da Pesca Esportiva.

Nº 13 – Elaborar estudos e projeto de pavimentação da Rodovia TO-491, trecho que liga o município de São Salvador ao Povoado Retiro.

• Elaborar estudos e projeto de pavimentação da Rodovia TO-296, trecho que liga o município de Peixe ao Povoado Retiro.

Ascom