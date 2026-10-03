Eduardo Gomes chega em 1*lugar para o Senado na pesquisa Quaest/TV Anhanguera na véspera das eleições

Senador alcançou 25% das intenções de votos válidos no cenário estimulado que considera as duas vagas em disputa no Tocantins

Por Redação

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) saiu de 14% em agosto, avançou para 18% em setembro e chega às vésperas da eleição com 25% das intenções de votos válidos na nova pesquisa Quaest para o Senado Federal, divulgada neste sábado (04) pela TV Anhanguera. No cenário estimulado, considerando as duas vagas em disputa no Tocantins, o senador cresceu sete pontos percentuais em relação à rodada anterior do instituto, divulgada em setembro, quando registrou 18%.

“Cada demonstração de carinho, de confiança têm um significado enorme para mim. Sou muito grato aos tocantinenses que acreditam no nosso trabalho e caminham ao nosso lado. Quero retribuir esse carinho com dedicação, presença e muito trabalho por cada família do nosso Tocantins”, afirma Eduardo Gomes.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 de outubro, com 1.800 eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos o e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TO-01946/2026.