Em reunião com secretariado, governador Wanderlei Barbosa reforça execuções e entrega de obras nos próximos dois meses

Chefe do Executivo ressaltou a importância do trabalho conjunto entre órgãos estaduais para atender às demandas de cada área até o fim do mandato

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se nesta quinta-feira, 5, com o secretariado estadual para alinhar as ações administrativas dos próximos 60 dias. O encontro teve como foco o cumprimento do planejamento e a execução das entregas programadas para a população até o encerramento do mandato, em 5 de janeiro de 2027.

Durante a reunião, o chefe do Executivo estadual orientou os gestores a intensificar as atividades nos próximos dois meses, com atenção à regularização de questões processuais relacionadas a convênios federais, à realização das inaugurações programadas e às medidas de reconhecimento profissional dos servidores.

Entre as entregas previstas para dezembro estão a conclusão das obras de duplicação e requalificação da Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas a Luzimangues, distrito de Porto Nacional; a entrega do Hospital da Mulher e Maternidade Estadual de Palmas, que deverá alcançar mais de 90% de execução, com os setores de ambulatório, Casa da Gestante e refeitório em funcionamento; e da maternidade de Augustinópolis. Na área da educação, também está prevista a entrega de dois centros profissionalizantes, localizados em Guaraí e Palmas.

“Ainda temos muito trabalho pela frente. São 60 dias para avançar nos projetos, concluir entregas e resolver questões administrativas. O mandato segue até 5 de janeiro e o nosso compromisso é continuar trabalhando com responsabilidade, assegurar a execução das ações e das entregas previstas para a população tocantinense”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O governador ainda ressaltou a importância da atuação conjunta entre os órgãos estaduais para garantir o andamento das atividades e o atendimento às demandas de cada área.

Fonte: Leydiane Lima/Governo do Tocantins