Escola, rodoviária, saúde e segurança: a marca de Dorinha em Gurupi soma R$ 116,7 milhões

Levantamento mostra 54 indicações para o município. Saúde recebeu R$ 26,8 milhões, todos pagos, e educação lidera com R$ 46,8 milhões, com duas escolas de tempo integral e uma creche

Por Redação

Ao longo de sua trajetória no Congresso Nacional, primeiro como deputada federal e depois como senadora, a Professora Dorinha (União Brasil) foi a parlamentar que mais destinou recursos para Gurupi. Foram mais de R$ 116,70 milhões comprovados. O valor está distribuído em 54 registros de recursos e ações identificados em levantamento sobre a atuação da parlamentar no município. Desse total, R$ 64,35 milhões já foram efetivamente pagos, e outros R$ 52,35 milhões estão em fase de liberação ou execução, boa parte em obras que já estão em andamento na cidade.

A educação concentra o maior volume de recursos, com R$ 46,84 milhões em 12 registros. Em seguida vêm a infraestrutura, com R$ 41,35 milhões, e a saúde, com R$ 26,78 milhões distribuídos em 25 registros, todos integralmente pagos. Completam a lista R$ 910,9 mil para a assistência social, R$ 668,5 mil para o esporte e R$ 144,5 mil para a agricultura.

“Gurupi é uma cidade que sabe transformar recurso em resultado. Escola em tempo integral para as nossas crianças, rodoviária nova, câmeras protegendo a população, atendimento de saúde funcionando. É esse trabalho, feito em parceria e com responsabilidade, que eu quero levar para todo o estado. Isso é o melhor para o Tocantins”, afirmou a Professora Dorinha.

Escola de tempo integral

Na educação, os destaques são duas escolas de tempo integral e uma creche. A maior delas, com 13 salas de aula, recebeu R$ 14,32 milhões indicados pela parlamentar. A Escola de Tempo Integral do Jardim dos Buritis, com R$ 8,02 milhões registrados no levantamento, teve a ordem de serviço assinada em dezembro de 2025: a unidade terá cinco salas de aula, playground, horta e bicicletário, e vai atender cerca de 400 alunos, funcionando como ampliação da Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim, que hoje não consegue absorver toda a demanda da região oeste da cidade. Dorinha também destinou R$ 5,52 milhões para uma creche em tempo integral.

A parlamentar tem ainda uma longa relação com o ensino superior em Gurupi. Ao câmpus da Universidade Federal do Tocantins foram destinados R$ 6,69 milhões para a construção de prédio e R$ 5,54 milhões para a biblioteca.

Rodoviária, monitoramento e avenida

Na infraestrutura, a principal obra é o novo terminal rodoviário, que conta com R$ 10 milhões garantidos por Dorinha. A rodoviária está sendo construída no Trevo Sul, no encontro da Avenida Goiás com a BR-153, com 3.500 metros quadrados de área construída, e teve a obra retomada em 2025. O bloco de infraestrutura inclui ainda grandes pacotes de pavimentação e recapeamento de vias urbanas.

Na segurança pública, a senadora viabilizou cerca de R$ 3,8 milhões para o Olho Vivo, sistema de videomonitoramento urbano com 88 câmeras interligadas em tempo real à Polícia Militar. A ordem de serviço foi assinada em outubro de 2025.

A saúde soma R$ 26,78 milhões em 25 registros, todos já pagos, com recursos para a média e alta complexidade, a atenção básica, a compra de equipamentos e a estrutura das unidades de saúde do município.

Realmente ajuda Gurupi

A prefeita Josi Nunes tem apresentado à população o “Emendômetro”, levantamento da gestão municipal que relaciona os recursos enviados a Gurupi pelos parlamentares da bancada federal entre 2021 e 2026. Dorinha aparece em primeiro lugar, com R$ 85,086 milhões no período, somando 25 obras e ações já feitas ou em andamento. Ao apresentar os números, a prefeita pediu que os gurupienses votem “para quem realmente ajuda Gurupi”.

Para a campanha de Dorinha ao Governo do Tocantins, Gurupi é a vitrine do que ela defende para o estado: recurso que chega, vira obra e muda a vida das pessoas, o que, segundo a candidata, é o melhor para o Tocantins.