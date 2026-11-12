Acidente entre ambulância e duas carretas deixa dois mortos e três feridos na BR-153, no Tocantins

da redação

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um grave acidente envolvendo uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Rio dos Bois e duas carretas, na noite desta quarta-feira (11), na BR-153. A colisão aconteceu por volta das 20h40, no km 392 da rodovia, próximo ao município de Rio dos Bois, na região central do Tocantins. As vítimas fatais foram identificadas como Weliton Corrêa Nolêto, motorista da ambulância, e Gildete Carvalho Pires, passageira do veículo.

Segundo informações da Prefeitura, a ambulância transportava cinco pessoas e retornava de Miracema do Tocantins, onde havia buscado pacientes que receberam alta hospitalar. Os outros três ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Regional de Miracema.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi classificada como um engavetamento envolvendo uma carreta Scania, outra DAF e a ambulância. O motorista do veículo municipal ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Após a tragédia, a Prefeitura de Rio dos Bois decretou luto oficial de três dias e publicou notas de pesar pelas vítimas.