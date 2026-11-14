Análise de Luiz Armando aponta deterioração fiscal e expansão de despesas no fim da gestão Wanderlei Barbosa

Por Wesley Silas
Em análise publicada neste sábado (14) em seu blog, o jornalista Luiz Armando Costa avalia o desempenho orçamentário e financeiro do governo Wanderlei Barbosa às vésperas do encerramento do exercício fiscal e do mandato. O articulista sustenta que, embora o Poder Executivo mantenha o enquadramento formal na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o equilíbrio das contas estaduais decorre da expansão da arrecadação, e não do controle eficiente dos gastos públicos.
Desempenho fiscal e contraste com a gestão anterior
Segundo o levantamento apresentado por Luiz Armando, o atual cenário fiscal contrasta com os indicadores recebidos em outubro de 2021, no encerramento da gestão do ex-governador Mauro Carlesse. Naquele período, conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2021, o Tocantins registrava superávit primário de R$ 955 milhões.
Os dados apontam que a trajetória de ajuste fiscal foi mantida até o ciclo eleitoral de 2024, sofrendo inflexão posterior. No 4º bimestre de 2026 — dado oficial mais recente antes da divulgação do 5º bimestre —, o Estado passou a contabilizar déficit primário de R$ 777 milhões, evidenciando descompasso entre o ritmo de despesas e a capacidade de geração de poupança corrente.
Expansão orçamentária sem contrapartida proporcional
A análise compara ainda a evolução das receitas e despesas correntes nos dois períodos. Até outubro de 2021, o Estado somava R$ 8,4 bilhões em receitas correntes contra R$ 7,3 bilhões em despesas correntes,resultando em saldo positivo de R$ 1,1 bilhão. Em 2026, até o mês de agosto, as receitas correntes alcançaram R$ 11,695 bilhões, praticamente empatadas com as despesas correntes, que atingiram R$ 11,634 bilhões.
Na comparação orçamentária global, a Lei Orçamentária Anual (LOA) saltou de R$ 10,9 bilhões em 2021 para R$ 19,5 bilhões em 2026. De acordo com o jornalista, houve crescimento nominal de 78,8% nas receitas sem alterações orçamentárias frente a uma inflação acumulada estimada em 24,13% no intervalo — o que representa ganho real de 54,67%. Ainda assim, a projeção oficial indica acréscimo de R$ 1,5 bilhão na dívida consolidada para 2027, transferindo passivos financeiros para a próxima administração.
Gasto e reflexo eleitoral
Para o comentarista, o desgaste administrativo do governo Wanderlei Barbosa está diretamente associado à baixa efetividade da execução orçamentária. Mesmo diante do incremento real expressivo na arrecadação,não se observa entrega proporcional em infraestrutura ou na qualidade dos serviços públicos estaduais, fator que, segundo o texto, já produziu reflexos no resultado das urnas.
A reversão de um superávit primário de R$ 955 milhões para um déficit de R$ 777 milhões, em meio a um ciclo de expansão real de receitas superior a 54%, expõe uma fragilidade estrutural na condução das finanças do Tocantins: o crescimento da máquina pública absorveu o ganho arrecadatório sem consolidar capacidade de investimento. No plano fiscal, o aumento projetado de R$ 1,5 bilhão na dívida consolidada para 2027 reduz a margem de manobra orçamentária da próxima gestão; no campo político, a dificuldade em converter recursos abundantes em entregas perceptíveis pela população compromete o legado administrativo do governo em fim de mandato.