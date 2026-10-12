Colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas mortas na BR-153, no Tocantins

da redação

Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na BR-153, entre os municípios de Guaraí e Presidente Kennedy, na região centro-norte do Tocantins. A colisão aconteceu por volta das 12h30 de domingo (11), na altura do quilômetro 316 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram o motorista e uma passageira que estavam em um Fiat Uno Mille Economy.

Com a força do impacto, o automóvel ficou completamente destruído e preso à parte dianteira do caminhão, um Scania T114. As duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros. Após os procedimentos periciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.