Coronel Francinaldo Machado Bó assume comando-geral da PMTO; coronel Sueli Ferreira é a primeira mulher no Estado-Maior

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa empossou nesta segunda-feira, 9, o coronel Francinaldo Machado Bó como comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), em solenidade no auditório do Quartel do Comando-Geral, em Palmas. No mesmo ato, a coronel Sueli Ferreira dos Santos assumiu a chefia do Estado-Maior da corporação, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história da PMTO. A troca ocorre em um momento de pressão por ampliação do efetivo: o estado soma cerca de 3,7 mil policiais militares e tem mais de 500 alunos em formação.

Transmissão de cargo

O governador entregou a espada de comandante-geral ao coronel Bó, símbolo de autoridade na corporação. Em seguida, o novo comandante declarou formalmente a assunção do posto perante a Bandeira Nacional e o dispositivo militar.

A cerimônia teve apresentação da tropa, execução do Hino Nacional, homenagem a veteranos, momento religioso e os atos de nomeação do alto comando. Participaram autoridades civis e militares, policiais da ativa, veteranos e familiares, entre eles o presidente da Câmara de Palmas, vereador Marilon Barbosa, e o deputado federal eleito Sandoval Cardoso.

Efetivo e concursos

Wanderlei Barbosa afirmou que a prioridade da gestão é ampliar o número de policiais nas ruas. Segundo o governador, os mais de 500 profissionais em formação devem reforçar o policiamento em dezembro. Ele também declarou que o governo negocia com o comando da corporação a convocação do maior número possível de aprovados em concursos.

“Estamos trabalhando para fortalecer o efetivo da Polícia Militar. Hoje, contamos com cerca de 3,7 mil policiais e temos mais de 500 profissionais em formação, com previsão de reforçar o policiamento nas ruas em dezembro”, disse.

Perfil do comandante-geral

O coronel Francinaldo Machado Bó ingressou na PMTO em 1998. Na carreira, comandou o Policiamento da Capital e do Interior, foi corregedor-geral e diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa, e atuou na Casa Militar, no Ministério Público e na Assembleia Legislativa. Comandou a Operação Canguçu em 2023 e integrou a Força Nacional nos Jogos Pan-Americanos de 2007.

É doutor em Ciências Policiais, mestre em Geografia e em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, bacharel em Direito e em Segurança Pública, além de autor de livros na área.

“É uma grande alegria, uma honra inestimável assumir o comando da PMTO, pronto para liderar guerreiros no combate diário e incansável contra a criminalidade”, afirmou o novo comandante.

Primeira mulher no Estado-Maior

A coronel Sueli Ferreira dos Santos tem mais de duas décadas de atuação na segurança pública, com passagens por funções operacionais, administrativas e estratégicas. Chefiou a Assessoria de Comunicação da PMTO, atuou no subcomando do Comando de Policiamento Especializado e do Comando Regional de Policiamento da 1ª Região e comandou o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED). Também participou da Operação Canguçu e foi assessora especial de Ações Estratégicas da Casa Militar. Foi promovida a coronel em abril de 2026.

“Assumir essa função representa uma grande honra e também uma enorme responsabilidade. Como mulher, também reconheço a importância de ocupar esse espaço e contribuir para ampliar a participação feminina nos cargos de comando da instituição”, declarou.

Não ruptura

A nomeação de dois coronéis com trajetória consolidada na própria corporação sinaliza continuidade administrativa, não ruptura. O elemento com maior peso institucional é a chegada da primeira mulher ao Estado-Maior, órgão responsável pelo planejamento estratégico da PM — mudança de representatividade que, por si só, não altera indicadores de segurança. O ponto a ser observado é o compromisso com efetivo: a promessa de reforço em dezembro e a convocação de aprovados dependem de decisão orçamentária e de capacidade de formação, e é nesse terreno que a nova gestão será medida. Cerimônias de transmissão de comando produzem discurso; a verificação virá dos números de policiamento ostensivo e de criminalidade nos próximos meses.