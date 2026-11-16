Da redação

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas e tempestades no Tocantins nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17). A previsão aponta que a região sul do estado deve registrar os maiores volumes de precipitação, acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer chuvas de até 50 milímetros por dia, com ventos que chegam a 60 km/h. Entre os municípios que exigem maior atenção estão Gurupi, Peixe, Alvorada e Paranã.

Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil orienta os moradores a evitarem ruas alagadas e travessias de enxurradas, tanto a pé quanto de veículo. Durante tempestades com raios, a recomendação é procurar abrigo em locais seguros e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas. A população também pode receber avisos gratuitos pelo celular, cadastrando o CEP por SMS para o número 40199 ou pelo WhatsApp, através do número (61) 2034-4611. Em situações de emergência, os telefones disponíveis são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.