Defesa Civil tranquiliza população e esclarece que kit de emergência não indica ameaça no Tocantins

da redação

A recomendação da Defesa Civil Nacional para que os brasileiros preparem um kit de emergência para situações de risco ganhou repercussão nas redes sociais e levantou dúvidas entre moradores do Tocantins. Diante da preocupação, a Defesa Civil Estadual esclareceu que não existe previsão de eventos graves ou ameaças iminentes no estado.

Segundo o órgão, a orientação tem caráter exclusivamente preventivo e faz parte de uma campanha nacional para incentivar as famílias a estarem preparadas para possíveis situações de emergência.

A proposta é que cada família organize, de forma gradual, uma reserva de itens essenciais para garantir as necessidades básicas durante as primeiras 72 horas de uma eventual ocorrência. Entre os produtos recomendados estão água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos de uso contínuo, materiais de primeiros socorros, lanternas, pilhas e documentos pessoais.

A medida busca facilitar a proteção dos moradores em situações como enchentes, tempestades ou interrupções no fornecimento de serviços essenciais. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os canais oficiais para receber informações e eventuais alertas.