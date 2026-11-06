Enfermagem do Tocantins vota neste domingo e Chapa 1 destaca experiência, resultados e propostas para fortalecer a categoria

Com trabalho realizado na atual gestão do Coren-TO, a Chapa 1 – Avança Enfermagem apresenta conquistas na valorização profissional, modernização e capacitação, além de propostas para ampliar os avanços nos próximos três anos.

Por Redação

Os profissionais de Enfermagem do Tocantins terão a oportunidade de exercer seu direito democrático ao voto neste domingo, 8 de novembro, a partir das 8h, para escolher os representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) para o triênio 2027–2029. A votação será realizada exclusivamente pela internet. Com o slogan “Experiência que transforma”, a Chapa 1 – Avança Enfermagem apresenta os resultados da atual gestão e suas propostas para os próximos três anos.

A Chapa 1 destaca a experiência administrativa de seus integrantes e o histórico de realizações da atual gestão. Entre os principais avanços apresentados está a realização de concurso público que ampliou de 6 para 28 o número de servidores efetivos do Coren-TO, crescimento superior a 360%, fortalecendo a capacidade de atendimento e fiscalização.

A gestão também investiu na ampliação da sede em Palmas, reestruturação das subseções de Araguaína, Gurupi e Augustinópolis, aquisição de quatro veículos e 50 notebooks, além da implantação dos sistemas digitais SIGEN e SEI, que modernizaram os serviços e processos administrativos.

Na valorização profissional, destacam-se a intensificação do Coren Capacita, que alcançou mais de 50 municípios, e a Semana da Enfermagem 2026. Outro avanço apresentado foi a qualificação de 52 enfermeiros para atuação na saúde sexual e reprodutiva, beneficiando mais de 290 mulheres em ações de planejamento familiar.

A fiscalização e a ética profissional também receberam investimentos por meio dos programas Pró-Fiscalize e Pró-Ética. A gestão ainda acompanhou e defendeu a realização do concurso público da Saúde estadual, que, após 18 anos de espera, abriu 2.925 vagas para profissionais de Enfermagem.

Propostas para os próximos três anos

Para o próximo triênio, a Chapa 1 apresenta um programa de gestão com propostas voltadas ao fortalecimento da fiscalização orientativa, à defesa ativa das prerrogativas profissionais, à ampliação da capacitação e à modernização tecnológica do Conselho.

Entre as prioridades anunciadas estão o fortalecimento da Comissão Estadual de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, a ampliação da presença do Coren-TO no interior, o acolhimento aos profissionais, a transparência na gestão e o desenvolvimento de ações voltadas à valorização da Enfermagem e à saúde pública.

A Chapa1 defende a continuidade dos Por Redação iniciados na atual gestão e a ampliação das ações de qualificação, fiscalização e atendimento aos profissionais em todas as regiões do Tocantins.

Eleições começam domingo, às 8h

A votação será realizada exclusivamente pela internet, no endereço www.votaenfermagem.org.br, a partir das 8h de domingo, 8 de novembro, até as 8h de segunda-feira, 9.

Os profissionais aptos a votar deverão acessar o site, selecionar o Coren-TO, informar o CPF, validar sua identidade e escolher a chapa de sua preferência no quadro correspondente à sua categoria profissional.

Com o lema “Experiência que transforma”, a Chapa 1 – Avança Enfermagem apresenta seu histórico de realizações e suas propostas para o próximo mandato, com foco na continuidade dos investimentos em estrutura, qualificação, fiscalização e valorização da Enfermagem tocantinense.