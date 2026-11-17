da redação

Uma investigação do Ministério Público em andamento apura supostas irregularidades cometidas por servidores do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), envolvendo o uso indevido do patrimônio público e o recebimento ilegal de verbas indenizatórias. Segundo as informações que motivaram o procedimento, os funcionários públicos teriam utilizado um veículo oficial da autarquia para realizar uma viagem de caráter estritamente particular, acumulando, ainda, o pagamento irregular de diárias referente ao mesmo deslocamento.

O que está sob apuração

No serviço público, veículos oficiais são destinados exclusivamente ao cumprimento de atividades institucionais, fiscalizações e demandas de interesse coletivo. Da mesma forma, o pagamento de diárias tem como finalidade única custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de servidores que se deslocam a trabalho para fora de sua sede.

De acordo com a linha de investigação, a conduta dos servidores teria violado ambos os princípios:

Uso indevido da frota: O automóvel pertencente ao Estado teria sido empregado para atender a interesses privados, afastando-se completamente da missão institucional do órgão ambiental.

Recebimento irregular de diárias: Mesmo sem estarem em missão oficial que justificasse o afastamento, os investigados teriam solicitado e recebido os valores das diárias, o que configura pagamento sem a devida contraprestação de serviço público.

Possíveis desdobramentos

Caso as suspeitas sejam confirmadas ao final da apuração, os envolvidos poderão responder tanto na esfera administrativa — por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar em advertência, suspensão ou até demissão do serviço público — quanto na esfera judicial. A utilização de bens públicos em proveito próprio e a percepção indevida de verbas públicas podem caracterizar atos de improbidade administrativa, sujeitando os servidores ao ressarcimento integral dos valores aos cofres públicos, pagamento de multa e perda da função pública.

O caso segue sendo analisado pelas autoridades competentes para levantar o trajeto percorrido pelo veículo, verificar os registros de ponto e controle de frota, além de quantificar o prejuízo causado ao erário.