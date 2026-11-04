Mineradora australiana amplia pesquisa por terras raras em Palmeirópolis, no sul do Tocantins

da redação

A mineradora australiana Alvo Minerals identificou uma ampliação da área com ocorrência de terras raras no Projeto Bluebush, localizado em Palmeirópolis, no sul do Tocantins. Os novos resultados de 42 furos de sondagem apontaram a presença desses minerais em uma área de aproximadamente 6,5 quilômetros quadrados, com extensão de até dois quilômetros nas direções sul e oeste.

Entre os elementos identificados estão o disprósio e o térbio, utilizados na fabricação de ímãs de alto desempenho empregados em veículos elétricos, equipamentos industriais e tecnologias de defesa.

Apesar dos resultados positivos, o projeto ainda está em fase de pesquisa e não possui reservas minerais comprovadas nem produção comercial. A empresa pretende apresentar a primeira estimativa de recursos minerais em 2027 e realizar novos testes para avaliar a possibilidade de extração economicamente viável.

Mais de 100 furos ainda aguardam resultados laboratoriais. A notícia também repercutiu no mercado financeiro: as ações da Alvo Minerals subiram 26,87% na Bolsa de Sydney após a divulgação dos resultados.