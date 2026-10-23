MPE aciona três eleitores no Tocantins por filmar votos e divulgar imagens nas redes sociais

da redação

Três eleitores dos municípios de Formoso do Araguaia e Dueré, na região sul do Tocantins, são alvo de representações criminais apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por suspeita de violação do sigilo do voto. Os casos ocorreram durante o primeiro turno das eleições de 2026, realizado em 4 de outubro. Segundo o órgão, os envolvidos teriam utilizado celulares para fotografar ou filmar a votação e, posteriormente, divulgado as imagens em redes sociais.

Em Formoso do Araguaia, duas eleitoras são investigadas. Uma delas teria gravado um vídeo durante a votação para presidente e compartilhado o conteúdo pelo WhatsApp e Instagram. A outra teria fotografado a tela da urna eletrônica e publicado a imagem nas redes sociais.

Já em Dueré, um eleitor teria registrado o próprio voto em fotos e vídeos e divulgado o material na internet. As condutas podem se enquadrar no artigo 312 do Código Eleitoral, que prevê pena de até dois anos de detenção para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto.

As representações ainda dependem da análise da Justiça, e os envolvidos não foram condenados.