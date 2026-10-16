Narúbia declara apoio a Vicentinho Júnior e diverge de decisão do PT no Tocantins

da redação

A ex-candidata a deputada federal Narúbia Werreria (PT) anunciou, nesta sexta-feira (16), apoio à candidatura de Vicentinho Júnior (PSDB) no segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins. A decisão contraria a orientação da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, que definiu não apoiar nenhum dos candidatos ao Palácio Araguaia e concentrar esforços na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, Narúbia recebeu 9.270 votos, mas não foi eleita.

Ao justificar seu posicionamento, Narúbia afirmou que consultou suas bases e que a escolha considera compromissos assumidos por Vicentinho com pautas relacionadas à proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais, à saúde, à segurança das mulheres, à cultura e à diversidade. A ativista também fez críticas à aliança de sua adversária, Professora Dorinha Seabra (União Brasil), com o governador Wanderlei Barbosa. Segundo a ex-candidata, ela pretende acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos firmados com Vicentinho. O apoio ocorre em um cenário de articulações políticas para o segundo turno, marcado por posicionamentos distintos entre lideranças e partidos no estado.