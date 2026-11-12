Perfis de Evoney Fernandes e Fábio Netto ficam indisponíveis no Instagram em meio a ação do Ministério da Justiça

da redação

Os perfis do cantor e humorista Evoney Fernandes e do empresário Fábio Netto ficaram indisponíveis para acesso no Instagram nesta quinta-feira (12), em meio a uma operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública contra a divulgação de plataformas de apostas ilegais nas redes sociais. A medida ocorre após o governo federal solicitar à Meta, responsável pela plataforma, a retirada de 348 perfis que estariam relacionados à publicidade de jogos irregulares. Apesar da coincidência, até o momento não há confirmação oficial de que as contas dos dois tocantinenses estejam entre os alvos da ação.

O pedido do Ministério da Justiça foi anunciado no dia 9 de novembro e envolve perfis que, juntos, somam mais de 150 milhões de seguidores. No caso de Evoney Fernandes, a conta principal, que reunia aproximadamente 6,7 milhões de seguidores, está indisponível, mas o perfil dedicado ao personagem Seu Osmar continua acessível. A Meta foi procurada para esclarecer os motivos da indisponibilidade, mas não havia se manifestado até a publicação das informações. O Ministério também não divulgou a relação completa das contas atingidas pela iniciativa.