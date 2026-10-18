Servidora da UnirG morre após colisão frontal entre carro e veículo pesado na BR-153, no sul do estado

da redação

A secretária executiva da Presidência da UnirG, Letícia Lima da Silva, faleceu na manhã deste domingo (18) após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um veículo pesado, no quilômetro 651 da BR-153 entre Gurupi e Aliança, região sul do Tocantins. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 5h54 para retirar a vítima, que ficou presa às ferragens do automóvel. Quando os militares chegaram ao local, a concessionária Ecovias já havia constatado a morte da motorista.

Leticia atuava como Secretária Executiva da Presidência da Fundacão UnirG e era acadêmica do curso de Direito.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências e votos de conforto”, lamentou a UnirG em Nota de Pesar.

Sobre o acidente:

Para retirar o corpo, os bombeiros isolaram a rodovia nos dois sentidos e utilizaram equipamentos hidráulicos para cortar partes do veículo e afastar o painel que prendia a vítima. Após o resgate, o corpo foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O outro envolvido no acidente, identificado como Leandro de Moraes Batista, não precisou de atendimento médico. O veículo foi removido pela concessionária EcoviasAraguaia, e a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos. A ocorrência foi encerrada às 7h20.