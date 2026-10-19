Thiago Facco é eleito presidente da Aprosoja Tocantins e assume comando da entidade em 2027

da redação

O engenheiro agrônomo e produtor rural Thiago Stefanello Facco, de 47 anos, foi eleito presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins (Aprosoja-TO) para o triênio 2027–2029. Atual vice-presidente da entidade, ele assumirá o cargo em janeiro de 2027, sucedendo Caroline Barcellos, que encerra seu mandato em dezembro. A eleição ocorreu de forma on-line, com chapa única, e definiu também os integrantes da nova diretoria e do Conselho Fiscal. Natural do Rio Grande do Sul, Facco é formado pela Universidade Federal de Santa Maria e atua como produtor rural desde 1997, desenvolvendo atividades agrícolas no Tocantins desde 2003.

Entre os principais desafios apontados pelo presidente eleito estão as questões tributárias, ambientais e logísticas que afetam o agronegócio tocantinense. Facco defende a equiparação das condições de cobrança do ICMS às praticadas nos estados do Nordeste e a garantia permanente da restituição de créditos tributários aos produtores.

Ele também pretende ampliar o diálogo sobre regras ambientais, melhorar o acesso ao crédito rural e buscar avanços na infraestrutura para o transporte e o escoamento da produção. A Aprosoja Tocantins reúne mais de 1.200 associados e representa produtores de diferentes regiões do