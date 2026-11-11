Tocantins alcança 1º lugar do Norte por transparência na aplicação dos recursos públicos

da redação

Com índice de 98,3% no ciclo 2026, o Tocantins conquistou o Selo Diamante de Transparência Pública, nível máximo de certificação, e ficou em 1º lugar entre os estados da Região Norte e em 3ª no ranking nacional. O reconhecimento foi recebido pelo governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama Karynne Sotero, nesta terça-feira, 10, durante cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro/RJ.

O reconhecimento, concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), leva em conta a divulgação e o acesso da população a informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, incluindo despesas, contratos, licitações e obras.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que a certificação reconhece os avanços promovidos pelo Estado na transparência pública. “O Tocantins tem investido continuamente em inovação, tecnologia e governança para ampliar o acesso da população às informações públicas. Esse prêmio comprova que estamos no caminho certo e reforça nosso compromisso com uma gestão responsável e transparente”, ressaltou.

O PNTP é coordenado pela Atricon, em parceria com os 33 Tribunais de Contas do país, e tem como objetivo avaliar e incentivar a transparência ativa nos órgãos públicos brasileiros. Nesta edição, foram avaliados 10.880 portais públicos.

“Essa conquista reflete o trabalho da Controladoria-Geral do Estado, especialmente a dedicação da equipe da Ouvidoria-Geral, em parceria com os órgãos e entidades estaduais. Mais do que uma distinção, o selo representa nosso compromisso de tornar as informações públicas cada vez mais claras e acessíveis, aproximando a gestão da sociedade tocantinense”, acrescentou a gestora interina da Controladoria-Geral do Estado e corregedora-geral, Vagléia Inácio Montelo Camarço.

Também estiveram presentes à cerimônia representantes de instituições tocantinenses, entre eles o Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), por meio do chefe da Controladoria Interna, Uiliton Silva Borges; a Prefeitura de Palmas, por intermédio do controlador-geral do Município, Pablo de Matos Lemos; e a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), representada pela 1ª subdefensora pública-geral, Estellamaris Postal.

Inovações no Portal da Transparência do Tocantins

Em 2026, o Portal da Transparência do Tocantins recebeu uma série de inovações tecnológicas para ampliar e modernizar o acesso aos dados públicos. Entre elas está o lançamento do Portal de Diárias em formato Power BI (Business Intelligence), apresentando um layout interativo e preciso com as informações de gastos com diárias de pessoal.

Além disso, foram incluídos os painéis de licitações, contratos e obras e, também, houve atualizações dos painéis de convênios e transferências e renúncia de receita – dívida ativa.

As melhorias contemplam a integração de bases de dados, a otimização dos mecanismos de consulta, a redução da quantidade de cliques e a apresentação mais clara e intuitiva das informações, proporcionando maior eficiência, acessibilidade e transparência ao cidadão.

A reformulação do Portal foi executada a partir do conjunto de forças das equipes técnicas da Controladoria-Geral do Estado, através da Ouvidoria-Geral (OGE), das Secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e Planejamento e Orçamento (Seplan) e da Agência de Tecnologia da Informação (ATI).

Como funciona a avaliação

O processo de avaliação do PNTP é realizado em três etapas: autoavaliação pelas próprias instituições, validação pelos Tribunais de Contas e Garantia Nacional da Qualidade para os portais elegíveis. O modelo busca estimular a melhoria contínua da transparência pública, aliando a participação dos órgãos avaliados e a verificação técnica independente.