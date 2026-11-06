Tocantins lidera combate à pobreza na Região Norte e conquista 10ª posição no ranking nacional

da redação

O Tocantins alcançou o menor percentual de famílias abaixo da linha da pobreza entre os estados da Região Norte e ficou na 10ª colocação no ranking nacional. De acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), apenas 2,6% dos domicílios tocantinenses possuem renda mensal por pessoa inferior a R$ 218. O levantamento utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do IBGE, e considera o parâmetro oficial estabelecido pelo Governo Federal.

Entre as ações destacadas pelo Governo do Estado estão o Programa AlimenTO, que já beneficiou 6.589 famílias nos 139 municípios tocantinenses, e a integração de 100 municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Na área de qualificação profissional, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social realizou 82 atividades formativas entre janeiro e agosto de 2026, capacitando 2.302 pessoas. Já os dados do Novo Caged apontam saldo positivo de 5.129 empregos formais no Tocantins entre janeiro e setembro deste ano, sendo 716 vagas somente em setembro.

Para o governo estadual, os números refletem ações de assistência social, geração de renda e ampliação das oportunidades para a população.