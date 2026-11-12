Tocantins: Setor de mineração registra alta de 61% nas exportações de ouro

da redação

As exportações de ouro do Tocantins somaram US$ 219 milhões entre janeiro e setembro de 2026, registrando crescimento de 61% em relação ao mesmo período de 2025, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). O metal respondeu por 8,4% das vendas externas estaduais e ocupou a terceira posição entre os produtos mais exportados, atrás da soja e da carne. Presente em 56 municípios, a mineração reúne 117 empresas em operação e gera mais de 4 mil empregos.

O valor da produção mineral beneficiada no estado chegou a R$ 1,99 bilhão em 2025, o maior da série histórica iniciada em 2010, conforme dados atribuídos ao Anuário Mineral Brasileiro, da Agência Nacional de Mineração (ANM). No mesmo ano, o Tocantins registrou 160 minas e captações de água mineral e 49 usinas e complexos de beneficiamento em operação. O setor também apresenta projeção de R$ 4 bilhões em investimentos até 2027, com empreendimentos em diferentes fases de desenvolvimento.

“O Tocantins tem um grande potencial mineral e o nosso objetivo é fazer com que essa riqueza se transforme em desenvolvimento econômico, empregos e oportunidades para a população. Para isso, é preciso que esse crescimento aconteça com responsabilidade. Estamos fortalecendo a atuação integrada dos órgãos estaduais, com atenção à fiscalização, à proteção ambiental e ao cumprimento da legislação. Nosso compromisso é contribuir para que a mineração avance de forma sustentável, com benefícios para o Estado e os municípios”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Receitas estaduais e municipais

A atividade mineral contribui para as receitas públicas por meio da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Em 2025, a arrecadação no Tocantins alcançou R$ 35,42 milhões, crescimento de aproximadamente 17% em relação a 2024, conforme dados da ANM.

A compensação é distribuída entre União, estados e municípios. No Tocantins, os repasses municipais somaram R$ 18,78 milhões, com destaque para Almas (R$ 8,42 milhões), Bandeirantes do Tocantins (R$ 2,97 milhões), Xambioá (R$ 1,90 milhão), Natividade (R$ 1,30 milhão) e Taguatinga (R$ 781 mil). Os recursos podem contribuir para investimentos públicos, observadas as regras legais de aplicação.

Projetos ampliam perspectivas do setor

Em Almas, a Aura Minerals opera uma mina de ouro em expansão, com novas etapas de produção previstas a partir de 2027. Em Monte do Carmo, a Hochschild Mining desenvolve estudos e trabalhos preparatórios para um empreendimento de ouro, cuja implantação integral depende da decisão final de investimento da empresa.

No sul do estado, a Alvo Minerals realiza pesquisas de cobre e zinco no Projeto Palma, na região de Palmeirópolis. Estudos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) também apontam potencial para grafita, terras raras, níquel e outros minerais em diferentes regiões tocantinenses.

Esse cenário ganha relevância com a lista nacional de minerais críticos e estratégicos, cuja aprovação foi informada para 5 de novembro de 2026, contemplando substâncias com produção ou potencial identificado no Tocantins, como grafita, terras raras, cobre e manganês.

Na região de Arraias, a província mineral de Rio Preto integra estudos federais do Programa Pró-Urânio, voltados à avaliação de futuros modelos de parceria para pesquisa mineral. A iniciativa ainda está em fase de estudos e não representa autorização para exploração comercial.

Ações de fiscalização e desenvolvimento mineral

O Governo do Tocantins atua no acompanhamento das atividades minerárias por meio de diferentes órgãos estaduais. A Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto) desenvolve ações de articulação e acompanhamento do setor; o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) responde pelo licenciamento e pela fiscalização ambiental, no âmbito de suas competências; e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) atua no controle e na fiscalização tributária.

A atuação conjunta inclui o compartilhamento de informações entre a Ameto e a Sefaz para o monitoramento de empresas do setor. As iniciativas são complementadas pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional de Desenvolvimento Mineral do Estado do Tocantins (GT Minerato), coordenado pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), que reúne órgãos estaduais para discutir medidas voltadas à organização e ao desenvolvimento responsável da mineração.

“O Tocantins foi pioneiro na criação de uma agência estadual voltada à mineração, e esse modelo vem despertando o interesse de outros estados. Estamos fortalecendo a estrutura operacional da Ameto, com ampliação da equipe técnica, melhoria das instalações e ações de acompanhamento e fiscalização, dentro das nossas competências. Nosso trabalho é apoiar o setor produtivo, integrar os órgãos responsáveis e criar condições para novos investimentos, garantindo que o crescimento da mineração aconteça de forma organizada, com segurança jurídica e responsabilidade ambiental”, destaca o presidente da Ameto, Carlos Eduardo Nogueira de Moraes.

Na qualificação profissional, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), em parceria com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), promove a formação de profissionais para o setor mineral com o curso técnico em Mineração. A iniciativa contempla 420 vagas distribuídas em 14 polos do estado. Em andamento há mais de seis meses, o curso combina aulas teóricas na modalidade de Educação a Distância (EaD) e atividades práticas, com o objetivo de qualificar mão de obra especializada e ampliar as oportunidades de atuação na cadeia produtiva mineral tocantinense.