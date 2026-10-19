TRE-TO informa que locais de votação permanecem os mesmos no 2º turno

da redação

A Justiça Eleitoral do Tocantins informa que não houve alteração de locais de votação entre o 1º e o 2º turno das Eleições 2026. Assim, no próximo domingo, 25 de outubro, eleitoras e eleitores votarão nos mesmos locais em que votaram no 1º turno.

As adequações necessárias nos locais de votação do Tocantins foram realizadas antes do 1º turno e previamente comunicadas ao eleitorado pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Portanto, não há nova mudança de endereço de votação para o 2º turno.

Por que o painel do TSE pode indicar alterações?

Eventuais indicações de mudança que ainda apareçam temporariamente no painel de Estatísticas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral decorrem do processamento das alocações provisórias no Sistema ELO e não representam, na prática, mudança do local em que a eleitora ou o eleitor votou no 1º turno.

Isso ocorre porque determinadas alocações de seções são registradas especificamente para cada turno da eleição. Enquanto a importação dessas informações para o 2º turno não é concluída, o sistema pode apresentar temporariamente a seção vinculada ao seu local cadastral de origem.

Com a conclusão do processamento das alocações provisórias, os dados passam a refletir os mesmos locais efetivamente utilizados no 1º turno.

Situações excepcionais

Caso algum fato superveniente torne indispensável uma alteração emergencial até o dia da eleição, a Justiça Eleitoral do Tocantins adotará imediatamente as providências necessárias e fará ampla divulgação pelos canais oficiais, com orientação específica às eleitoras e aos eleitores eventualmente afetados.

Consulte seu local de votação

Embora não haja alteração entre os turnos no Tocantins, o TRE-TO recomenda que o eleitorado consulte previamente suas informações pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral, canais oficiais que informam endereço, zona e seção de votação. O TSE também recomenda a consulta antecipada antes do 2º turno.