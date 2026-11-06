UFT restringe acesso remoto após ameaça de ataque hacker contra sistemas da universidade

da redação

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) restringiu temporariamente o acesso remoto aos seus sistemas institucionais após receber ameaças de ataques cibernéticos. A medida foi informada nesta sexta-feira (6), depois que o portal da instituição apresentou instabilidade e ficou fora do ar durante parte do dia. Em nota, a universidade afirmou que já vinha adotando medidas preventivas para proteger sua infraestrutura tecnológica e preservar a integridade dos sistemas. Segundo a UFT, os serviços continuam disponíveis normalmente para usuários conectados à rede interna da instituição.

A ameaça foi divulgada por uma pessoa que utiliza o pseudônimo Azael e afirma ter realizado o ataque contra a universidade por volta das 10h30. Na mensagem enviada à imprensa, o suposto hacker também reivindicou a autoria do ataque ao sistema e-Proc do Tribunal de Justiça do Tocantins, ocorrido em outubro, e ameaçou atingir outras instituições públicas e grandes empresas no Estado.

Até o momento, porém, a autoria dos ataques e a extensão dos possíveis danos não foram confirmadas oficialmente. A UFT informou que continua monitorando a situação e adotando providências para garantir a segurança dos sistemas e a continuidade dos serviços.