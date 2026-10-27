Vicentinho dá início à transição de governo com entrega oficial de equipe ao Estado

Por Redação

_Comissão indicada pelo governador eleito foi recebida na Casa Civil nesta terça-feira, 27; Governo do Estado prepara decreto para formalizar os trabalhos e garantir acesso às informações da administração pública_

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), deu nesta terça-feira, 27, o primeiro passo oficial para a transição de governo, com o protocolo do ofício que apresenta os nove integrantes da equipe responsável por levantar informações sobre a situação administrativa, financeira e orçamentária do Estado. O documento foi entregue à Casa Civil, em Palmas, e recebido pelo secretário-chefe Deocleciano Gomes, que informou já estar preparando o decreto para formalizar a comissão e iniciar os trabalhos. O objetivo é garantir que a nova gestão, com posse prevista para 6 de janeiro de 2027, tenha conhecimento das condições do Estado e possa estabelecer suas prioridades desde o primeiro dia.

Governo prepara decreto para iniciar os trabalhos

Durante o recebimento da equipe, Deocleciano explicou que a orientação do governador Wanderlei Barbosa é assegurar a colaboração dos órgãos estaduais e disponibilizar as informações necessárias ao processo de transição. Segundo ele, a expectativa é publicar o decreto na virada do mês, após o fechamento do exercício, permitindo a instalação formal da comissão. “O governador orientou toda a equipe a fornecer todas as informações necessárias para que a equipe possa trabalhar e reunir os dados para o novo mandato”, afirmou o secretário.

Diagnóstico da administração será prioridade

Integrante da comissão, Marlen Ribeiro Rodrigues explicou que a orientação de Vicentinho é realizar um levantamento detalhado da estrutura e das condições de funcionamento da administração estadual. “O governador eleito, Vicentinho pede que a gente se reúna com o governo atual para colher as informações necessárias, para que possamos começar o ano e a gestão já sabendo o raio-x da administração e tomar as medidas necessárias para iniciar uma boa gestão”, destacou. O trabalho deverá abranger informações sobre contas públicas, contratos, programas, projetos e a situação dos órgãos estaduais.

Continuidade dos serviços públicos

O advogado Solano Donato Carnot Damacena, também integrante da equipe, ressaltou que a transição está fundamentada nos princípios constitucionais da transparência, eficiência e continuidade dos serviços públicos, além das normas de responsabilidade fiscal. Segundo ele, o levantamento permitirá conhecer a situação administrativa e financeira do Tocantins e preparar a nova gestão sem comprometer o atendimento à população. “É saber qual é a situação administrativa e financeira do estado do Tocantins para que o próximo governo tenha condições de dar continuidade à prestação do serviço público e ao atendimento da população como um todo”, explicou.

Equipe de transição

A comissão indicada por Vicentinho será coordenada por Raimundo Aires Neto Alves e terá como integrantes Júlio Edstron Secundino Santos, Solano Donato Carnot Damacena, Marlen Ribeiro Rodrigues, Thiago de Araújo Schuller, Irisfran de Sousa Pereira, Domingos Quirino de Freitas, Stellamaris Postal e Zelma Coelho Santos. No ofício encaminhado ao governador Wanderlei Barbosa, o governador eleito solicita a designação de interlocutores nos órgãos estaduais, apoio técnico e administrativo, espaço físico e acesso para consulta aos sistemas de gestão do estado. O documento estabelece ainda que os trabalhos deverão respeitar o sigilo das informações protegidas e não poderão interferir nas decisões administrativas, que permanecem sob responsabilidade do atual governo até o encerramento do mandato.