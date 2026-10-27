Vicentinho Júnior confirma Zelma Coelho na Comunicação e Rogério Tortola como assessor direto

da redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), confirmou a jornalista e publicitária Zelma Coelho como futura secretária de Comunicação do Estado. Ela assumirá o comando da Secretaria de Comunicação (Secom) a partir de 2027. O jornalista Rogério Tortola também foi anunciado para atuar como assessor direto do futuro governador, integrando a equipe responsável pelo acompanhamento das atividades e pela comunicação do novo governo.

Zelma Coelho é fundadora da Agência Public e possui experiência nas áreas de marketing político e gestão, com atuação no Tocantins desde 1993. Já Rogério Tortola trabalhou na assessoria de comunicação da campanha de Vicentinho e possui experiência em órgãos públicos, incluindo o Detran, a Assembleia Legislativa e a própria Secom estadual. A equipe de transição do governo deve ser anunciada nos próximos dias, com foco na elaboração de políticas públicas e na preparação do orçamento estadual de 2027.