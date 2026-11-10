Vicentinho Júnior quer retirar folha de pagamento dos servidores do Tocantins do BRB

da redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), começou nesta terça-feira (10) as negociações para retirar do Banco de Brasília (BRB) a responsabilidade pelo pagamento dos servidores públicos estaduais. A proposta é transferir os serviços para uma instituição financeira oficial, tendo como possibilidades o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Segundo o governador eleito, a iniciativa pretende reforçar a segurança das operações financeiras e melhorar o atendimento aos funcionários públicos em Palmas e nas cidades do interior.

A folha de pagamento dos servidores estaduais foi transferida para o BRB em junho de 2025, por meio de um contrato no valor de R$ 255 milhões, com prazo de cinco anos. Caso a mudança seja concretizada, será necessário definir os termos para a transferência dos serviços e os possíveis impactos sobre o acordo atualmente em vigor. As negociações foram iniciadas pela futura gestão e ainda não representam uma mudança efetivada.