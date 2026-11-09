Vicentinho participa de encontro da magistratura em São Paulo sobre Justiça e desenvolvimento

Governador eleito acompanhou palestra do ex-presidente Michel Temer em evento que debateu o papel do Judiciário no desenvolvimento social e econômico do país

Por Redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior, participou nesta segunda-feira, 9, em São Paulo, da segunda edição do evento “Intérpretes do Brasil – Justiça e Sociedade”, promovido pela Associação Paulista de Magistrados (Apamagis). O encontro contou com palestra do ex-presidente da República e constitucionalista Michel Temer e reuniu representantes do Judiciário para discutir o papel das instituições no desenvolvimento social e econômico do país.

A participação ocorreu a convite do desembargador Pedro Nelson, atual corregedor-geral da Justiça e eleito presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) para o biênio 2027/2029. Também participaram o ex-senador Vicentinho Alves, pai do governador eleito, e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Francisco Eduardo Loureiro.

Fortalecimento das instituições

Idealizado pelo presidente da Apamagis, Thiago Massad, e pelo ex-presidente da entidade e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Jayme de Oliveira, o evento busca promover reflexões sobre o cenário nacional e a contribuição do Poder Judiciário para o avanço do país. Entre os temas abordados estão o fortalecimento das instituições, o respeito à independência dos Poderes e a segurança jurídica como condição essencial para o desenvolvimento.

A participação de Vicentinho reforça a disposição do futuro governo de manter relações institucionais pautadas pelo diálogo, respeito e cooperação. Após o compromisso em São Paulo, o governador eleito segue para Brasília, onde participará de discussões no Congresso Nacional relacionadas ao orçamento federal, acompanhando pautas de interesse do Tocantins ainda no exercício de seu mandato de deputado federal.