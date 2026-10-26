Wanderlei Barbosa alinha ações para os próximos 70 dias e prepara decreto de transição no Tocantins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se nesta segunda-feira, 26, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, com secretários de Estado e integrantes da equipe de governo para alinhar as ações da administração estadual e organizar a transição de governo após as eleições. O decreto que regulamentará o processo será publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Estado (DOE).

O processo de transição de governo objetiva garantir a transferência de informações administrativas, orçamentárias e financeiras à equipe do governador eleito, permitindo a preparação da nova gestão. Nesse período, as atividades da administração estadual seguirão normalmente, com a continuidade das obras em execução e a manutenção do cronograma de inaugurações e lançamentos de novos projetos já previstos.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa destacou que já está alinhando as próximas ações com o governador eleito, Vicentinho Júnior. “Conversei com o governador eleito nesta manhã e estamos alinhando uma transição organizada e transparente, para que as ações do Governo do Tocantins tenham continuidade. Seguiremos trabalhando e dando andamento às obras e aos compromissos assumidos com os tocantinenses”, enfatizou.