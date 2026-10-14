FIETO nega contratação de pesquisa do Instuto Setas divulgada por Vicentinho Júnior e confirma contrato com Instituto Paraná

Por Wesley Silas

A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) emitiu nota oficial nesta quarta-feira (14) para esclarecer que não contratou a pesquisa eleitoral sobre a intenção de voto ao Governo do Estado no segundo turno, realizada pelo Instituto Seta (registro TO-00439/2026). A manifestação ocorre após a assessoria de imprensa do candidato Vicentinho Júnior distribuir errata reconhecendo o envio de release com a indicação incorreta da entidade empresarial como contratante do levantamento.

Erro em release gera desmentido institucional

No informe distribuído aos veículos de comunicação nesta quarta-feira (14), a equipe do candidato atribuiu a contratação do Instituto Seta à FIETO. Pouco depois da repercussão do material, a federação negou vínculo com o levantamento e divulgou nota de esclarecimento.

Diante do posicionamento da entidade, a assessoria de Vicentinho Júnior encaminhou uma errata aos meios de comunicação, informando a correção do texto, pedindo desculpas pelo equívoco e solicitando a substituição do conteúdo.

FIETO anuncia rodadas de pesquisas com o Instituto Paraná

Além de desmentir a autoria da Pesquisa Seta, a FIETO anunciou formalmente a contratante oficial de suas análises para o segundo turno das Eleições 2026.

A instituição confirmou a contratação de duas rodadas de pesquisas junto ao Instituto Paraná. A divulgação dos dados oficiais apoiados pela federação empresarial está agendada para os dias 19 e 24 de outubro.

O peso da precisão no segundo turno

Em momentos decisivos de uma disputa eleitoral no segundo turno, a precisão das informações e a credibilidade das fontes são elementos centrais para o debate público. O envio inadequado de dados que vinculam entidades de representação institucional a pesquisas não contratadas gera ruídos desnecessários e expõe falhas no controle de checagem das campanhas. Para o eleitorado e o mercado produtivo, a transparência e o rigor na divulgação de dados estatísticos permanecem indispensáveis para garantir a higidez do processo democrático.