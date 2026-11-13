Laurez Moreira recebe Título de Cidadão Goianiense em reconhecimento à ligação histórica com Goiás

Homenagem foi proposta pelo vereador Lucas Kitão e reconhece a trajetória pública e os vínculos históricos e afetivos do vice-governador com o estado

Por Redação



O vice-governador do Tocantins e presidente estadual do PSD, LaurezMoreira, recebeu nesta quinta-feira, 12, o Título de Cidadão Goianiense, concedido pela Câmara Municipal de Goiânia. A homenagem, proposta pelo vereador Lucas Kitão, reconhece a trajetória pública de Laurez e sua ligação histórica, pessoal e afetiva com Goiás.

A solenidade foi realizada no Plenário Trajano Guimarães e contou com a presença de autoridades, lideranças políticas e convidados. Laurez esteve acompanhado da esposa, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Tocantins Ângela Prudente, e do sogro, o advogado Delveaux Vieira Prudente, de 101 anos, importante personalidade histórica do Goiás, aculumando sete décadas de atuação, e com laços fortes com o Tocantins, tendo sido o primeiro secretário de Segurança Pública do Estado, de 1989 a 1990.

Laurez destacou a relação construída com Goiás desde a juventude e a importância de Goiânia em sua formação pessoal, acadêmica e política. “Goiânia faz parte da minha vida. Foi aqui que estudei Direito, construí grandes amizades e vivi experiências que contribuíram para a formação do homem que sou hoje”, afirmou.

Nascido em Dueré, em 1957, quando a região ainda integrava o Norte Goiano, Laurez também participou, durante os anos de estudante, do movimento estudantil e das mobilizações pela Anistia, pela redemocratização do Brasil e pelas Diretas Já.

Ao falar sobre a proximidade entre os dois estados, ressaltou que a ligação vai muito além das divisas territoriais. “A história de Goiás e do Tocantins é uma história de raízes compartilhadas, de laços familiares, de amizade e de uma ligação que vai muito além das divisas entre os dois Estados.”

Para o vice-governador, receber o título representa a celebração de um vínculo que permanece vivo ao longo do tempo. “O Tocantins me deu a oportunidade de trabalhar, de servir à população e de construir minha caminhada na vida pública. São partes inseparáveis da minha história”, declarou.

Reconhecimento

O vereador Anselmo Pereira da Silva Sobrinho, que presidiu a sessão, relembrou sua própria relação com a história do antigo Norte Goiano. Ele contou que estudou durante anos em Porto Nacional, quando a região ainda pertencia a Goiás, e recordou o período em que acompanhou o desenvolvimento de Gurupi.

Anselmo destacou a importância da trajetória de Laurez e afirmou que foi uma honra colocar seu nome na coluna dos homens e mulheres que representam a goianidade, reconhecendo sua contribuição para a história e a aproximação entre os dois estados.

O autor da homenagem, vereador Lucas Kitão, classificou a concessão do título como uma homenagem mais que especial. Ele lembrou que Laureziniciou sua trajetória política em um período em que Goiás e Tocantins ainda formavam uma única unidade territorial, o que torna o reconhecimento ainda mais simbólico.

Trajetória na vida pública

Com mais de quatro décadas de vida pública, Laurez exerceu mandatos de vereador, deputado estadual por três vezes, deputado federal por dois mandatos e prefeito de Gurupi por duas gestões. Também ocupou a Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Turismo, a Vice-Governadoria e o Governo do Tocantins, como governador interino.

Ao abordar sua experiência administrativa, destacou que a gestão pública exige responsabilidade, planejamento e compromisso com a população. “Ser gestor é saber ouvir, planejar, tomar decisões e cuidar dos recursos públicos com responsabilidade. Afinal, por trás de cada decisão, existem famílias que precisam de saúde, educação, infraestrutura e oportunidades”, disse.

Ao final, agradeceu à Câmara Municipal e ao vereador Lucas Kitão pela iniciativa, além de cumprimentar o parlamentar pela eleição para deputado estadual. “Levo este título com orgulho, mas levo principalmente a certeza de que Goiás e Tocantins são irmãos de história, de afeto e de futuro”, concluiu.

Texto: Ascom Laurez Moreira

Fotos: Bruno Maia