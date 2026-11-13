Levantamento nacional mostra que 67% das Rodovias do Tocantins são ótimas, boas ou regulares

Dados da Confederação Nacional do Transporte avaliou 3.570 quilômetros de rodovias federais e estaduais. Entre 2022 e 2026, o Governo do Tocantins contabiliza 51 trechos rodoviários, entre obras concluídas e em andamento, que somam 2.619,28 quilômetros de extensão e investimentos superiores a R$ 1,4 bilhão

Por Redação

As rodovias do Tocantins apresentam 66,9% da malha classificada como ótima, boa ou regular, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). O levantamento, divulgado na segunda-feira, 9, avaliou 3.570 quilômetros de rodovias federais e estaduais no estado e apontou ainda que 29% são considerados ruins e apenas 4,1% são considerados péssimos.

Nos últimos cinco anos, a gestão do governador Wanderlei Barbosa executou um amplo programa de investimentos na infraestrutura rodoviária do Tocantins. Somadas as obras concluídas e as intervenções em andamento entre 2022 e 2026, são 51 trechos rodoviários, que totalizam 2.619,28 quilômetros de extensão em diferentes regiões do estado. Os empreendimentos representam investimentos superiores a R$ 1,4 bilhão.

“Nosso compromisso é seguir investindo na modernização da infraestrutura rodoviária do Tocantins. Estamos executando obras estruturantes, ampliando a pavimentação e intensificando a conservação das rodovias para oferecer mais segurança, fortalecer a logística e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado”, enfatiza o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Para ampliar a qualidade da infraestrutura viária e garantir mais segurança aos usuários das rodovias, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), mantém investimentos contínuos na recuperação, conservação e pavimentação da malha rodoviária estadual.

Atualmente, diversas frentes de trabalho avançam em diferentes regiões do Tocantins. Entre elas está a pavimentação da TO-255, no trecho entre Lagoa da Confusão e Barreira da Cruz, com extensão de 47,29 quilômetros, dos quais 23 quilômetros já foram executados, e investimento de R$ 83.413.552,85.

Também seguem em andamento os serviços nas rodovias TO-262 e TO-040, entre Pindorama do Tocantins e o entroncamento com a BR-010, em Silvanópolis. A obra contempla 83,49 quilômetros, dos quais quatro quilômetros já foram executados, com investimento de R$ 8.241.761,70.

Outra frente de trabalho é a pavimentação da TO-010, entre Lajeado e Tocantínia, em um trecho de 8,03 quilômetros, com investimento de R$ 171.737,11.

No Jalapão, a continuidade da pavimentação da TO-030 está dividida em dois trechos. O primeiro liga o entroncamento da ponte sobre o Rio Sono ao município de São Félix do Tocantins, em uma extensão de 50 quilômetros, dos quais 16 quilômetros já foram executados, com investimento de R$ 110.305.321,08. O segundo trecho, entre São Félix do Tocantins e o povoado Prata, contempla 20 quilômetros, com dez quilômetros executados e investimento de R$ 57.069.785,90.

Na região de Centenário, a pavimentação da TO-020, até o entroncamento com a TO-428, abrange 32,34 quilômetros. Desse total, seis quilômetros já foram concluídos, com investimento de R$ 12.609.832,00.

Outra obra em execução está na TO-110, entre Dianópolis e Mateiros, na divisa entre Tocantins e Bahia. O trecho possui 13,02 quilômetros de extensão, dos quais 11 quilômetros já foram executados, com investimento de R$ 21.378.228,42.

Em Palmas, os investimentos contemplam a pavimentação urbana da Quadra 607 Sul, com 10,50 quilômetros previstos e investimento de R$ 5.949.165,32, além da pavimentação da Quadra 1007 Sul, com extensão de 12,43 quilômetros e investimento de R$ 4.146.342,13.

Na região do Bico do Papagaio, a pavimentação da TO-010, entre Ananás e a BR-230, em Araguatins, está dividida em dois trechos. O primeiro possui 39,32 quilômetros, dos quais 6,94 quilômetros já foram executados, com investimento de R$ 11.885.820,31. O segundo contempla 43,08 quilômetros, com dois quilômetros executados e investimento de R$ 18.790.892,62.

A relação de obras em andamento inclui ainda a duplicação e restauração da TO-222, entre Araguaína e Novo Horizonte, em um trecho de 13,10 quilômetros, com investimento de R$ 2.533.838,52.

Em Taquaruçu, seguem as obras de pavimentação do acesso urbano e do anel viário que ligam a TO-030 à BR-010. O empreendimento contempla 19 quilômetros, dos quais 1,54 quilômetro já foi executado, com investimento de R$ 12.761.589,91.

Também está em execução a pavimentação da TO-134, entre Axixá e Jatobal, com extensão de 27,23 quilômetros e investimento de R$ 1.490.792,54.

Obras concluídas

A pavimentação de rodovias estaduais e de vias urbanas representa uma das principais frentes de atuação da Ageto. As obras contemplam ligações entre municípios, acessos a povoados e regiões produtivas, além de intervenções em áreas urbanas, com o objetivo de melhorar a mobilidade e as condições de circulação.

Entre os empreendimentos concluídos em 2024 está a pavimentação de 50 quilômetros da TO-247, no trecho entre Lagoa do Tocantins e o marco do quilômetro 50, com investimento de R$ 60.110.376,09. Também foi concluída a pavimentação de 33,40 quilômetros da TO-020, em Campos Lindos, com investimento de R$ 80.445.048,33. Em Palmas, foi entregue a pavimentação de parte das avenidas NS-15 e LO-13, incluindo a interligação entre as vias, em uma extensão de 16,40 quilômetros, com investimento de R$ 147.414.420,99.

Em 2025, foram concluídos outros importantes trechos rodoviários. Na TO-245, entre Rio Sono e a BR-010, foram pavimentados 2,27 quilômetros, com investimento de R$ 2.339.511,59. Na TO-201, entre Esperantina e o Rio Araguaia, no acesso à divisa entre Tocantins e Pará, foram executados 6,71 quilômetros, com investimento de R$ 15.970.567,94. Também foi concluída a pavimentação de três quilômetros entre o município de Sítio Novo do Tocantins, na TO-201, e o povoado Olho d’Água do Coco, com investimento de R$ 916.025,18.

Outro empreendimento entregue em 2025 foi a pavimentação da TO-030, no Jalapão, referente ao Lote 1. O trecho liga a TO-247 à TO-030, até o início da ponte sobre o Rio Sono, totalizando 25 quilômetros pavimentados, com investimento de R$ 58.201.908,22. Na região norte do estado, também foi concluída a pavimentação de 32,05 quilômetros da TO-239, entre Itapiratins, a partir do quilômetro 12, e Itacajá, com investimento de R$ 32.401.093,92.

Em 2026, foram entregues a pavimentação de 50,25 quilômetros da TO-365, no trecho que liga o entroncamento com a BR-153 ao quilômetro 50, em Gurupi, com investimento de R$ 66.958.818,00, e a pavimentação de 39,50 quilômetros da TO-387, entre Conceição do Tocantins e Taipas, com investimento de R$ 68.301.473,91.

O conjunto de empreendimentos reforça o compromisso do Governo do Tocantins com a modernização da infraestrutura rodoviária, promovendo mais segurança, integração regional, mobilidade e desenvolvimento econômico.

Texto: Débora Gomes/Governo do Tocantins