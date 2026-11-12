Roberto Pires destaca protagonismo da indústria na agenda climática da COP31

Em espaço promovido pela CNI, presidente da FIETO ressalta papel do setor industrial na construção de uma economia de baixo carbono, defende segurança jurídica e ampliação do acesso a financiamentos para impulsionar a agenda sustentável

Por Redação

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está presente no centro das decisões da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31) com um espaço estratégico para o setor produtivo brasileiro, o Implementation Hub Pavilion, localizado na Zona Azul da conferência. O evento começou na última segunda-feira (9) e segue até dia 20 em Antália, na Turquia, e tem como missão transformar as metas do Acordo de Paris em implementação prática e mensurável.

Representando o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, na mesa de abertura, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, destacou que a indústria é protagonista da agenda sustentável e que as vantagens naturais do país precisam se converter em competitividade.

“A mudança do clima é um dos principais desafios do nosso tempo. E a indústria está no centro desse debate. Somos parte fundamental da solução desse problema. É na indústria que tecnologias necessárias para a economia de baixo carbono são desenvolvidas e ganham escala. É no setor industrial que os investimentos se transformam em infraestrutura, inovação, produtos, empregos e desenvolvimento”, discursou Pires.

O presidente da FIETO também defendeu condições para transformar a ambição climática em projetos capazes de atrair financiamento, com segurança jurídica e combate a novas barreiras comerciais. “Para transformar essas vantagens em investimentos, competitividade e crescimento econômico, precisamos de políticas públicas previsíveis, segurança regulatória e acesso a financiamentos. Não basta ampliar a oferta de recursos, é preciso facilitar o acesso, diversificar as fontes e aumentar a transparência.”, completou.

Jurandir Pedro de Sousa, conselheiro do Conselho Nacional do SESI (CN-SESI), destacou que a agenda do clima tem relação direta com a saúde pública e ocupacional, o que exige que a indústria e as instituições públicas transformem compromissos em ações concretas de proteção à vida. Segundo ele, não existe transição energética ou ecológica legítima se os impactos nas pessoas, nos trabalhadores e em suas famílias forem ignorados.

“Não haverá transição energética nem desenvolvimento sustentável se não considerarmos os impactos nas pessoas. É hora de transformar a agenda em ação prática: precisamos de uma transição que concilie descarbonização, competitividade industrial e, acima de tudo, qualidade de vida e proteção integral à vida dos trabalhadores”, afirmou.

Implementation Hub Pavilion

O Implementation Hub Pavilion reúne lideranças empresariais, representantes de governos, instituições financeiras e organizações internacionais em painéis e encontros para compartilhar experiências, discutir oportunidades e fortalecer parcerias para a transição para uma economia de baixo carbono. É promovido pela CNI, em correalização com o Conselho Nacional do SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e o World Climate Foundation (WCF).

(Com informações da Agência de Notícias da Indústria)

Fotos: Michelle Fioravanti / CNI