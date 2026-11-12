Mundo SENAI terá quase 90 atividades gratuitas em sete cidades do Tocantins no dia 6 de novembro

Evento contará com experiências em robótica, realidade virtual, veículos elétricos e inovação industrial; programação será aberta à comunidade. Em Gurupi, o público poderá participar de experiências com logística inteligente, robôs móveis, tecnologias automotivas e simulações de segurança em realidade virtual.

Por Redação

Simuladores de soldagem, robôs inteligentes, veículos elétricos, realidade virtual e experiências com tecnologias industriais estarão entre as atrações do Mundo SENAI 2026, que será realizado na sexta-feira, 6 de novembro, em sete unidades do SENAI Tocantins. Com entrada gratuita, o evento reunirá quase 90 atividades, entre oficinas, exposições, palestras e demonstrações práticas.

A iniciativa abre as portas das escolas para aproximar estudantes, trabalhadores, empresas e a comunidade das tecnologias utilizadas na indústria, além de apresentar oportunidades de formação profissional e diferentes possibilidades de carreira.

Além de apresentar tecnologias e processos produtivos, o Mundo SENAI busca aproximar as empresas da formação profissional, mostrando como o desenvolvimento de competências técnicas contribui para atender às demandas da indústria.

O evento também oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer diferentes profissões, explorar possibilidades de carreira e descobrir como a inovação está presente no cotidiano das empresas.

Durante a programação, os visitantes poderão conhecer laboratórios, interagir com equipamentos e acompanhar demonstrações conduzidas por instrutores e profissionais de empresas parceiras. As atividades contemplam áreas como Tecnologia da Informação, Automação Industrial, Mecatrônica, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho e muito mais.

Confira os destaques da programação

Em Palmas, o CETEC SENAI terá 17 atividades, incluindo experiências com veículos elétricos, em parceria com a GWM, soldagem virtual, robótica, energias renováveis e realidade virtual. A programação será das 8h às 17h. Confira a programação de Palmas.

No CFP Taquaralto, na região sul da capital, os visitantes poderão conhecer uma casa inteligente desenvolvida por alunos, participar de um laboratório interativo de jogos digitais e acompanhar demonstrações de xadrez robótico. Serão 10 atividades, das 8h às 17h30. Confira a programação de Taquaralto.

Em Paraíso do Tocantins, a programação inclui demonstrações de drones, robótica e realidade virtual, além de oficinas de gastronomia, moda e manutenção automotiva. As atividades começam às 14h e seguem até as 21h30. Confira a programação de Paraíso.

Em Gurupi, o público poderá participar de experiências com logística inteligente, robôs móveis, tecnologias automotivas e simulações de segurança em realidade virtual. A unidade funcionará das 8h30 às 20h30. Confira a programação de Gurupi.

No CETEC Araguaína, as atrações incluem simulador de soldagem, fabricação mecânica, automação industrial, realidade virtual e apresentação de projetos do Grand Prix SENAI de Inovação. A programação será das 7h30 às 18h. Confira a programação de Araguaína.

Em Xambioá, os visitantes poderão conhecer projetos de kart cross, impressão 3D, irrigação inteligente, torneamento CNC e criação de jogos digitais. Serão 17 atividades, das 8h às 17h30. Confira a programação de Xambioá.

Já em Colinas do Tocantins, a programação contará com demonstrações de robótica industrial, experiências em realidade virtual, torneamento mecânico e orientações para o primeiro emprego, além da apresentação de projetos de inovação. Confira a programação de Colinas.

Confira a programação completa e faça sua inscrição gratuita no Mundo SENAI Tocantins 2026.

Texto: Brener Nunes