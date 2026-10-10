Nação Madureira declara apoio à Senadora Dorinha para o Governo do Tocantins durante a 38ª CONEMAD em Gurupi

Por Wesley Silas
GURUPI (TO) — O líder da Assembleia de Deus Nação Madureira no Tocantins, pastor Amarildo Martins da Silva, oficializou o apoio do segmento religioso à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Estado. A declaração ocorreu durante a Assembleia Ordinária da Convenção Regional das Assembleias de Deus do Estado do Tocantins (CONEMAD-TO), realizada em Gurupi. O pastor justificou o alinhamento com base na defesa das pautas conservadoras e na articulação com lideranças nacionais do Partido Liberal (PL).
Alinhamento Político e Trajetória Religiosa
A aliança com a senadora Dorinha reforça a interlocução entre a Nação Madureira e legendas de orientação conservadora. Durante o evento, Amarildo Martins enfatizou a importância do engajamento eleitoral das lideranças evangélicas na disputa estadual.
Com 40 anos de consagração e 25 anos no ministério pastoral, o pastor Amarildo preside o campo Nação Madureira no estado. É casado com a pastora Maria Barbosa e pai do deputado federal Felipe Martins (PL), eleito no último pleito com mais de 64 mil votos.
Em entrevista concedida ao jornalista Rogério do RR10 durante a convenção em Gurupi, o pastor Amarildo explicou os motivos que fundamentam a decisão do grupo religioso:
Orientação de lideranças nacionais:
“Nós entendemos que há um pedido muito forte por parte, primeiro, do presidente Bolsonaro e depois também do filho do Bolsonaro. Nossos líderes nacionais [estão] falando sobre isso.”
Alinhamento com a pauta conservadora:
“A gente tem uma alegria no coração de que a senhora tem abraçado esse conservadorismo. A igreja volta, cada dia mais, para este lado de patriotismo, esse lado do conservadorismo.”
Defesa da família e de valores morais:
“Esse lado da proteção às famílias… Vou dizer um pouco além de proteção da família, vou dizer que [é o lado] do bem. Então, isso alegra muito a gente.”
Posicionamento da Senadora Professora Dorinha
Em resposta ao apoio recebido no município, a senadora Professora Dorinha destacou o histórico de trabalho conjunto na região e assumiu compromissos com a infraestrutura local:
Parceria e trajetória política em Gurupi:
“Não é só a votação, mas sempre a parceria que eu acho que faz a diferença. Eu não estou chegando em Gurupi hoje; é uma parceria de muito tempo.”
Gestão e compromisso com a saúde pública:
“É muito bom quando uma cidade melhora a cada dia na força de uma gestão — nosso vice-prefeito, da nossa prefeita, os vereadores, vereadoras e líderes. Acima de tudo, Gurupi está no meu coração, e eu vou entregar o hospital aqui, que é compromisso meu.”
O Peso Eleitoral da Nação Madureira no Tocantins
O posicionamento oficial da Nação Madureira representa um movimento estratégico relevante no cenário político tocantinense. Detentora de capilaridade em todas as regiões do estado, a denominação evangélica atua como uma força de mobilização de eleitores. Ao vincular o apoio à senadora Dorinha à figura de lideranças nacionais do conservadorismo, a direção da igreja consolidou o voto evangélico como um dos eixos centrais da disputa pelo Palácio Araguaia. Em um pleito concorrido, a capacidade de engajamento do segmento religioso tende a influenciar diretamente a dinâmica eleitoral no estado.