Nação Madureira declara apoio à Senadora Dorinha para o Governo do Tocantins durante a 38ª CONEMAD em Gurupi

Por Wesley Silas

GURUPI (TO) — O líder da Assembleia de Deus Nação Madureira no Tocantins, pastor Amarildo Martins da Silva, oficializou o apoio do segmento religioso à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Estado. A declaração ocorreu durante a Assembleia Ordinária da Convenção Regional das Assembleias de Deus do Estado do Tocantins (CONEMAD-TO), realizada em Gurupi. O pastor justificou o alinhamento com base na defesa das pautas conservadoras e na articulação com lideranças nacionais do Partido Liberal (PL).

Alinhamento Político e Trajetória Religiosa

A aliança com a senadora Dorinha reforça a interlocução entre a Nação Madureira e legendas de orientação conservadora. Durante o evento, Amarildo Martins enfatizou a importância do engajamento eleitoral das lideranças evangélicas na disputa estadual.

Com 40 anos de consagração e 25 anos no ministério pastoral, o pastor Amarildo preside o campo Nação Madureira no estado. É casado com a pastora Maria Barbosa e pai do deputado federal Felipe Martins (PL), eleito no último pleito com mais de 64 mil votos.

Em entrevista concedida ao jornalista Rogério do RR10 durante a convenção em Gurupi, o pastor Amarildo explicou os motivos que fundamentam a decisão do grupo religioso: