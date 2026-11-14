Acusado de feminicídio em Gurupi é condenado a 32 anos de prisão

Da redação

O Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi condenou Wallisson Santos Pereira a 32 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Ana Carolina Oliveira de Sousa, empreendedora de 23 anos. A sessão de julgamento ocorreu nesta quinta-feira (12/11), sob a presidência do juiz Océlio Nobre da Silva, dentro da programação do Mês Nacional do Júri.

Conforme o processo, o crime ocorreu entre a madrugada e o início da manhã de 22 de agosto de 2025, na casa onde moravam, no Setor Jardim das Bandeiras, em Gurupi. A vítima chegou a pedir socorro aos vizinhos, mas recebeu 23 facadas dentro de casa, onde morreu.

Em plenário, o Conselho de Sentença, formado por homens e mulheres sorteados para julgar crimes dolosos contra a vida, rejeitou os argumentos da defesa de que ele havia agido sob o domínio de violenta emoção após suposta provocação da vítima.

Os jurados e juradas reconheceram o feminicídio, assassinato praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, com duas qualificadoras, o emprego de meio cruel, pela quantidade e violência dos golpes, e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida de madrugada em sua própria casa.

Ao calcular a pena, o juiz Océlio Nobre da Silva destacou que a violência empregada superou o limite do próprio crime e o fato de o réu possuir outras condenações definitivas anteriores por roubo, extorsão, corrupção de menores e tráfico de drogas para fixar a pena em 32 anos e seis meses de prisão. O juiz também determinou o pagamento de indenização mínima de R$ 35 mil aos familiares da vítima e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Preso preventivamente desde 24 de agosto de 2025, dois dias após o crime, Wallisson permanece recolhido na Unidade de Segurança Máxima de Cariri. A sentença determinou o início imediato da execução provisória da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o cumprimento imediato de condenações pelo júri popular.