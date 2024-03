Brejinho de Nazaré: Denunciados pelo MPTO por decapitar, esquartejar e queimar corpo de homem em milharal vão a júri popular

Por Redação

O crime aconteceu em Brejinho de Nazaré, na região central do estado, em 19 de abril de 2022, ocasião em que os denunciados Rodrigo Alves de Reis e Thiago Ribeiro dos Santos surpreenderam a vítima Douglas Ferreira Gomes e desferiram contra ele vários golpes de faca, ocasionando sua morte.

Após isso, levaram o corpo da vítima para um milharal, em seguida o decapitaram, esquartejaram e ainda atearam fogo no cadáver de Douglas, com o intuito de destruir as provas do crime.

A denúncia foi ajuizada pelo promotor de Justiça Breno Simonassi, integrante do Núcleo do Tribunal do Júri (MPNujuri), em julho de 2022. Ele também irá atuar na sessão do Tribunal do Júri defendendo as teses de acusação de homicídio qualificado por motivo torpe, (pois o crime foi cometido somente porque a vítima havia se declarado membro da organização criminosa Comando Vermelho), e com emprego de fogo e tortura, (uma vez que os denunciados decapitaram, esquartejaram e ainda atearam fogo no corpo da vítima); bem como pelo crime de ocultação de cadáver.